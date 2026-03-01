Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightMarketchevron_rightഇറാൻ ആക്രമണത്തെ...
    Market
    Posted On
    date_range 1 March 2026 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 11:46 AM IST

    ഇറാൻ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണം; മഞ്ഞലോഹത്തിന് വൻ വില വർധന

    text_fields
    bookmark_border
    ഇറാൻ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണം; മഞ്ഞലോഹത്തിന് വൻ വില വർധന
    cancel

    കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില പുതിയ റെക്കോഡിട്ടു. ഇറാനിൽ യു.എസും ഇസ്രായേലും ആക്രമണം തുടങ്ങിയതിന് പിന്നാ​ലെ വൻ വില വർധനവാണ് സ്വർണത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 400 രൂപ വർധിച്ച് 15,865 രൂപയായി. പവന് 3200 രൂപയുടെ വില വർധനവുണ്ടായി. പവന്റെ വില 1,26,920 രൂപയായി ഉയർന്നു. രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലാണ് സ്വർണത്തിന് 8,000 രൂപയുടെ വില വർധനവ് ഉണ്ടായി.

    ആഗോളവിപണിയിലും സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് വില വർധനയുണ്ടായി. ഔൺസിന് 100 ഡോളറിന്റെ വില വർധനയാണ് ഇന്നുണ്ടായത്. ഔൺസിന് 5,278 ഡോളറായാണ് വില വർധിച്ചത്. യുദ്ധസാഹചര്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവില വർധിക്കാനാണ് സാധ്യത. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സ്വർണവില ഉയർന്നിരുന്നു. പവന് 2,320 രൂപയും ഗ്രാമിന് 290 രൂപയുമാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 15,100 രൂപയും പവന് 1,20,800 രൂപയുമായി.

    ഇന്നലെ ഏകപക്ഷീയമായി ഇറാനെ ഇസ്രായേലും യു.എസും ആക്രമിച്ചതോടെയാണ് സ്വർണം കുതിച്ചത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണവില ഉയരാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. ഓഹരി വിപണിയിലും ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളുണ്ടാവും. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പടെയുള്ള വിപണികളിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമായേക്കും.

    ഫെബ്രുവരിയിലെ സ്വർണവില

    1. 1,17,760 രൂപ

    2. 1,11,120 രൂപ (Morning), 1,07,920 രൂപ (Lowest of Month) (Afternoon), 1,09,920 രൂപ (Evening), 1,12,320 രൂപ (Evening)

    3. 1,11,280 രൂപ (Morning), 1,12,880 രൂപ (Noon)

    4. 1,17,720 രൂപ (Morning), 1,16,920 രൂപ (Evening)

    5. 1,13,240 രൂപ

    6. 1,11,720 രൂപ

    7. 1,14,840 രൂപ

    8. 1,14,840 രൂപ

    9. 1,16,480 രൂപ (Morning) 1,15,800 രൂപ (Evening)

    10. 1,15,800 രൂപ (Morning) 1,16,440 രൂപ (Evening)

    11. 116,240 രൂപ (രാവിലെ), 117040 രൂപ (വൈകുന്നേരം)

    12. 1,16,160 രൂപ

    13. 1,14,240 രൂപ

    14. 1,15,680 രൂപ

    16. 1,14,720 രൂപ

    17. 1,13,600 (Morning) 1,13,080 (evening)

    18. 1,13,080 രൂപ

    19. 1,14,760 രൂപ, 115320 രൂപ (വൈകുന്നേരം)

    20. 1,14,520 രൂപ, 115400 രൂപ (വൈകുന്നേരം)

    21. 1,16,800 രൂപ

    22. 1,16,800 രൂപ

    23. 1,18,320 രൂപ

    24. 1,18,640 രൂപ

    25. 1,18,720 രൂപ

    26. 1,18,560 (Morning)

    1,18,080 (evening)

    27. 1,18,480

    28. 1,20,800

    മാർച്ച്

    1.1,26,920

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Business NewsGold RateGoldMalayalam News
    News Summary - Gold rate Hike in kerala
    Similar News
    Next Story
    X