Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightMarketchevron_rightസ്വർണവില ഉച്ചക്ക്...
    Market
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 2:43 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 2:43 PM IST

    സ്വർണവില ഉച്ചക്ക് ശേഷവും കൂടി; പുതിയ റെക്കോഡിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വർണവില ഉച്ചക്ക് ശേഷവും കൂടി; പുതിയ റെക്കോഡിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    ​കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉച്ചക്ക് ശേഷവും കൂടി. സ്വർണവില ഗ്രാമിന് 175 രൂപ വർധിച്ച് 15,315 രൂപയായി. പവന്റെ വില 1400 രൂപ വർധിച്ച് 1,22,520 രൂപയായി. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വിലയിൽ ​ഗ്രാമിന് 145 രൂപയും 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 110 രൂപയും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ഇന്ന് രാവിലേയും സ്വർണവില വർധിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ(28/01/2026) സ്വർണവില ഗ്രാമിന് 295 രൂപ വർധിച്ച് 15,140 രൂപയായിരുന്നു. പവൻ വില ഗ്രാമിന് 2360 രൂപ വർധിച്ച് 1,21,120 രൂപയായും ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉച്ചക്ക് ശേഷവും വില വർധനവ് ഉണ്ടാവുന്നത്.ആഗോള വിപണിയിൽ സ്​പോട്ട് ഗോൾഡിന്റെ വിലയിൽ ഔൺസിന് 208.55 ഡോളറിന്റെ വർധനവുണ്ടായി. 5,293 ഡോളറിലാണ് സ്വർണത്തിന്റെ വ്യാപാരം ആഗോള വിപണിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. 4.10 ശതമാനം നേട്ടമാണ് ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിന് ഉണ്ടായത്.

    യു.എസ് ഡോളർ ദുർബലമാവുന്നത് സ്വർണവില ഉയരുന്നതിനുള്ള പ്രധാനകാരണം. നാല് വർഷത്തിനിടയി​ലെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലേക്ക് യു.എസ് ഡോളർ വീണിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം യു.എസ് കേന്ദ്രബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ തലപ്പത്ത് താൻ അവരോധിക്കുന്നയാൾ എത്തുമെന്ന ​പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ​ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയും വിപണി​യെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ജനുവരി മാസത്തിലെ സ്വർണവിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ

    1-Jan-26 Rs. 99,040 (Lowest of Month)

    2-Jan-26 99880

    3-Jan-26 99600

    4-Jan-26 99600

    5-Jan-26 (Morning) 100760

    5-Jan-26 (Afternoon) 101080

    5-Jan-26 (Evening) 101360

    6-Jan-26 101800

    7-Jan-26 (Morning) 102280

    7-Jan-26 (Evening) 101400

    8-Jan-26 101200

    9-Jan-26 (Morning) 101720

    9-Jan-26 (Evening) 102160

    10-Jan-26 103000

    11-Jan-26 103000

    12-Jan-26 104240

    13-Jan-26 104520

    14-Jan-26 (Morning) 105320

    14-Jan-26 (Evening) 105600

    15-Jan-26 (Morning) 105000

    15-Jan-26 (Evening) 105320

    16-Jan-26 105160

    17-Jan-26 105440

    18-Jan-26 105440

    19-Jan-26 (Morning) 106840

    19-Jan-26 (Evening) 107240

    20-jan-26 108000

    20-Jan-26 (Noon) 1,08,800

    20-Jan-26 (Evening) 1,10,400

    20-Jan-26 (Evening) 1,09,840

    21-Jan-26 (Morning) 1,13,160

    21-Jan-26 (Evening) 1,14,840

    22-Jan-26 1,13,160

    23-Jan-26 1,17,120

    23-Jan-26 (Afternoon) 1,15,240

    24-Jan-26 (Morning) 1,16,320

    24-Jan-26 (Evening) 1,17,520

    25-Jan-26 1,17,520

    26-Jan-26 (Morning) 1,19,320

    26-Jan-26 (Evening) 1,18,760

    27-Jan-26 1,18,760

    28-Jan-26 1,21,120

    28-jan-26 1,22,520(Afternoon)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Business NewsGold RateGold
    News Summary - Gold Rate Hike in kerala
    Similar News
    Next Story
    X