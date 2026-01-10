Begin typing your search above and press return to search.
    10 Jan 2026 10:01 AM IST
    10 Jan 2026 10:01 AM IST

    സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധന; ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ

    സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധന; ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ
    കൊച്ചി: കേരളത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന. ഗ്രാമിന് 105 രൂപയുടെ വർധനയാണ് ഇന്നുണ്ടായത്. 12,875 രൂപയായാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില വർധിച്ചത്. പവന്റെ വില 840 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഒരു പവന്റെ വില 840 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. 1,03,000 രൂപയായാണ് പവന്റെ വിലയിലുണ്ടായ വർധന. ആഗോള വിപണിയിലും സ്വർണവില ഉയരുകയാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ട്രോയ് ഔൺസിന്റെ വില 56 ഡോളർ ഉയർന്ന് 4,509.2 ഡോളറിലെത്തി. 1.28 ശതമാനം വർധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

    ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെ സ്വർണത്തിന്റെ വില ഉയർത്തുന്ന പ്രധാനഘടകങ്ങളിലൊന്ന്. യുക്രെയ്ൻ-റഷ്യ യുദ്ധം തുടരുന്നതും വെനിസ്വേലയിലെ യു.എസ് ആക്രമണവും പ്രസിഡന്റിനെ ബന്ദിയാക്കിയും ഗ്രീൻലാൻഡ് പിിച്ചടക്കാനുള്ള യു.എസ് നീക്കവും ഇറാനിലെ സംഘർഷങ്ങളുമാണ് സ്വർണവില ഉയരുന്നതി​നുള്ള പ്രധാനകാരണങ്ങൾ.

    ഇതിനൊപ്പം പുറത്തുവന്ന യു.എസ് പേറോൾ ഡാറ്റയും സ്വർണത്തിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. 2026ൽ സ്വർണവില ഔൺസിന് 5,000 ഡോളറാവുമെന്നാണ് പ്രവചനങ്ങൾ. അതേസമയം, ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണവില ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് സ്വർണത്തിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുന്നില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. വൻ വില തന്നെയാണ് ആളുകളെ സ്വർണത്തിൽ നിന്നും അകറ്റിനിർത്തുന്നത്.

