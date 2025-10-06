ഇന്നും റെക്കോഡ് കുതിപ്പ്; സ്വർണത്തിന് വൻ വിലവർധന

ഇന്നും റെക്കോഡ് കുതിപ്പ്; സ്വർണത്തിന് വൻ വിലവർധനtext_fields
കൊച്ചി: സ്വർണത്തിന് വീണ്ടും വൻ വില വർധന. ഗ്രാമിന് 125 രൂപയുടെ വർധനയാണ് ഇന്നുണ്ടായത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില 11,070 രൂപയായി ഉയർന്നു. പവന്റെ വിലയിൽ 1000 രൂപയുടെ വർധനയുണ്ടായി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 88,560 രൂപയായാണ് ഉയർന്നത്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില ഗ്രാമിന് 9100 രൂപയായും 14കാരറ്റിന്റേത് 7100 രൂപയായും ഉയർന്നു.ആഗോള വിപണിയിലും സ്വർണം ചരിത്ര മുന്നേറ്റം തുടരുകയാണ്. റെക്കോഡ് നിരക്കിലാണ് സ്വർണത്തിന്റെ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
ആഗോളവിപണിയിൽ ഇതാദ്യമായി സ്വർണവില ഔൺസിന് 3,900 ഡോളർ പിന്നിട്ടു. 3,922 ഡോളറിലാണ് സ്വർണത്തിന്റെ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. സ്പോട്ട് ഗോൾഡിന്റെ വിലയിൽ 0.9 ശതമാനത്തിന്റെ വർധവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായത്. യു.എസ് ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ നിരക്കുകൾ ഒരു ശതമാനം ഉയർന്ന് 3,947 ഡോളറിലേക്ക് എത്തി.
യു.എസ് കേന്ദ്രബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്ക് കുറക്കാനുള്ള സാധ്യതയും യു.എസിൽ തുടരുന്ന അടച്ചിടലും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷിതനിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സ്വർണത്തെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്.കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തിനിടെ സ്വർണവില 2726 ശതമാനമാണ് വർധിച്ചത്. 2000 മാർച്ച് 31ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 3,212 ആയിരുന്നു വില.
കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലെ സ്വർണവില ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
1. 2000 മാർച്ച് 31-ന് 3,212 രൂപയായിരുന്നു ഒരുപവൻ സ്വർണ വില
2. 2006ൽ 6,255 ആയി ഉയർന്നു
3. 2009 മാർച്ച് 31-ന് 11,077 ആയി
4. 2012 മാർച്ച് 31-ന് 20,880 ആയി ഉയർന്നു
5. 2014-നും 2019-നും ഇടയിൽ സ്വർണവില താരതമ്യേന സ്ഥിരത കൈവരിച്ചു. ഈ കാലയളവിൽ വില 19,760 മുതൽ 23,720 വരെയായിരുന്നു വില.
6. കോവിഡ് കാലത്ത് കുതിച്ചുയർന്നു -32,000
7. 50,000 കടന്നത് 2024ൽ: മാർച്ച് 29ന് 50,400 രൂപയായി
8. 2024ലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ഒക്ടോബറിൽ 59,640 ആയിരുന്നു.
9. 2025ൽ ജനുവരി ഒന്നിനാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 57,200 ആയിരുന്നു അന്നത്തെ വില.
10. 2025 ഒക്ടോബർ 4: മഞ്ഞലോഹം റേക്കോഡ് വിലയായ 87,560 രൂപയിൽ എത്തി
25 വർഷത്തെ സ്വർണവില
2000 31-March 3212
2001 31-March 3073
2002 31-March 3670
2003 31-March 3857
2004 31-March 4448
2005 31-March 4550
2006 31-March 6255
2007 31-March 6890
2008 31-March 8892
2009 31-March 11077
2010 31-March 12280
2011 31-March 15560
2012 31-March 20880
2013 31-March 22240
2014 31-March 21480
2015 31-March 19760
2016 31-March 21360
2017 31-March 21800
2018 31-March 22600
2019 31-March 23720
2020 31-March 32000
2021 31-March 32880
2022 31-March 38120
2023 31-March 44000
2024 31-March 50200
2025 31-March 67400
