കേരളത്തിൽ സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞു

കേരളത്തിൽ സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞുtext_fields
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 110 രൂപ കുറഞ്ഞ് വില 14,520 രൂപയായി ഇടിഞ്ഞു. പവന് 880 രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായി. പവന്റെ വില 1,16,160 രൂപയായാണ് കുറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്വർണവില വൈകുന്നേരത്തോടെ വലിയ രീതിയിൽ ഉയർന്നിരുന്നു. ആഗോള വിപണിയിലും സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി.
സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് നിരക്കിൽ 0.3 ശതമാനം ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് നിരക്ക് 5,065.98 ഡോളറായി ഇടിഞ്ഞു. യു.എസ് ഗോൾഡ് ഫ്യൂചർ നിരക്ക് 0.2 ശതമാനത്തോടെ 5,087.30 ഡോറിലെത്തി. യു.എസിലെ ജോബ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണവില ഇടിയാനുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. ശക്തമായ ജോബ് റിപ്പോർട്ട് മൂലം പലിശനിരക്ക് ഫെഡറൽ റിസർവ് കുറക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.
ഇതിനൊപ്പം ഡോളർ ഇൻഡക്സ് കരുത്താർജിക്കുന്നത് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഡോളർ ഇൻഡക്സിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതേ രീതിയിൽ യു.എസിലെ സാമ്പത്തികസാഹചര്യം തുടരുകയാണെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവില കുറയും.
ഫെബ്രുവരിയിലെ സ്വർണവില
1. 117760 രൂപ
2. 1,11,120 രൂപ (Morning), 1,07,920 രൂപ (Lowest of Month) (Afternoon), 1,09,920 രൂപ (Evening), 1,12,320 രൂപ (Evening)
3. 1,11,280 രൂപ (Morning), 1,12,880 രൂപ (Noon)
4. 1,17,720 രൂപ (Morning), 1,16,920 രൂപ (Evening)
5. 1,13,240 രൂപ
6. 1,11,720 രൂപ
7. 1,14,840 രൂപ
8. 1,14,840 രൂപ
9. 1,16,480 (morning) 1,15,800 (Evening)
10. 1,15,800 (Morning) 1,16,440 (Evening)
11. 116,240(രാവിലെ), 117040(വൈകുന്നേരം0
12. 1,16,160
ജനുവരിയിലെ സ്വർണവില
1. 99,040 (Lowest of Month)
2. 99880
3. 99600
4. 99600
5. 100760 (Morning), 101080 (Afternoon), 101360 (Evening)
6. 101800
7. 102280 (Morning), 101400 (Evening)
8. 101200
9. 101720 (Morning), 9 102160 (Evening)
10. 103000
11. 103000
12. 104240
13. 104520
14. 105320 (Morning), 105600 (Evening)
15. 105000 (Morning), 105320 (Evening)
16. 105160
17. 105440
18. 105440
