മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണ വില

മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണ വിലtext_fields
കൊച്ചി: സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ ഒറ്റയടിക്ക് 480 രൂപ കുറഞ്ഞ് പവന് 1,09,680 രൂപയും ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,710 രൂപയുമെത്തിയിരുന്നു. അതേ വിലയിൽ തുടരുകയാണ് ഇന്നും.
യു.എസ് ഡോളർ ശക്തമായതും യു.എസ് ട്രഷറി യീൽഡ് നിലവാരം ഉയർന്ന് തന്നെ തുടരുന്നതുമാണ് സ്വർണ വിലയിൽ തിരിച്ചടിയാകുന്നത്. യു.എസ് റസർവിന്റെ പലിശ നയങ്ങൾ, ട്രഷറി യീൽഡ്, ഡോളർ നിരക്ക് എന്നിവയൊക്കെ സ്വർണ വിലയെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വാധീനിക്കും. ഇവക്ക് പുറമെ പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയും മറ്റ് രണ്ട് സുപ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്.
കേരളത്തിൽ ജനുവരി 29നാണ് ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവു ഉയർന്ന സ്വർണ വില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പവന് 1,31,160 രൂപയായിരുന്നു ഇത്.
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):
01: 1,15,080 (Morning)
01: 1,13,720 (After noon)
02: 1,11,480
03: 1,13,920
04: 1,14,880
05: 1,13,520
06: 1,13,520
07: 1,13,040
08: 1,13,920
09: 1,13,160
10: 1,14,040
11: 1,12,120
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