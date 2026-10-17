ഇടവേളക്ക് ശേഷം സ്വർണവില കൂടി; നേരിയ വർധന മാത്രം

ഇടവേളക്ക് ശേഷം സ്വർണവില കൂടി; നേരിയ വർധന മാത്രംtext_fields
കൊച്ചി: അഞ്ചു ദിവസത്തെ ഇടവേളക്കുശേഷം സ്വർണ വിലയിൽ വർധന. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ വർധിച്ച് 13,535 രൂപയും പവന് 160 രൂപ വർധിച്ച് 1,08,280 രൂപയുമായി. തുടർച്ചയായി നാല് ദിവസങ്ങളിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം വെള്ളിയാഴ്ച സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നിരുന്നു.
വ്യാഴാഴ്ച പവന് 600 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,08,120 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 75 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,515 രൂപയിലുമാണ് വിപണനം നടത്തിയിരുന്നത്. ഇതേ വില തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നലെയും. രാജ്യാന്തര വിലയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കൂടാൻ കാരണം. ബുധനാഴ്ച പവന് 760 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,08,720 രൂപയും ഗ്രാമിന് 95 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13590 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ചൊവ്വാഴ്ച പവന് 280 രൂപയും ഗ്രാമിന് 35 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച രണ്ടുതവണയാണ് വില കുറഞ്ഞത്. രാവിലെ ഗ്രാമിന് 40 രൂപയും പവന് 320 രൂപയും കുറഞ്ഞു. ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് പവന് 960 രൂപയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത്.
ഒക്ടോബർ 11നാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പവന് 1, 11,040 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില. അതേസമയം, വെള്ളി വില മാറ്റമില്ലതെ തുടരുന്നു. ഗ്രാമിന് 230 രൂപയാണ് വില. ഇന്നലെയും ഇതേ വിലയിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളി വിപണനം നടത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ച അഞ്ച് രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു.
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520
10: 1, 11,040
12: 1,107,20 (രാവിലെ)
12: 1,09,760 (ഉച്ച)
13: 1,09,480
14: 1,08,720
15: 1,08,120
16: 1,08,120
17. 1,08,280
സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):
01: 1,15,080 (Morning)
01: 1,13,720 (After noon)
02: 1,11,480
03: 1,13,920
04: 1,14,880
05: 1,13,520
06: 1,13,520
07: 1,13,040
08: 1,13,920
09: 1,13,160
10: 1,14,040
11: 1,12,120
12: 1,14,040
13: 1,13,240
14: 1,13,000
15: 1,12,320
16: 1,12,520
17: 1,12,080
18: 1,13,240
19: 1,14,280
20: 1,14,280
21: 1,14,160 (Morning)
21: 1,13,360 (After noon)
22: 1,13,480 (Morning)
22: 1,12,440 (After noon)
23: 1,13,080
24: 1,11,960
25: 1,12,080
26: 1,11,960
28: 1,10,120
28: 1,09,320
29: 1,09,120
30: 1,09,680
Don't miss the exclusive news
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register