Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഇടവേളക്ക് ശേഷം സ്വർണവില കൂടി; നേരിയ വർധന മാത്രം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇടവേളക്ക് ശേഷം സ്വർണവില കൂടി; നേരിയ വർധന മാത്രം
    cancel

    കൊച്ചി: അഞ്ചു ദിവസത്തെ ഇടവേളക്കുശേഷം സ്വർണ വിലയിൽ വർധന. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ വർധിച്ച് 13,535 രൂപയും പവന് 160 രൂപ വർധിച്ച് 1,08,280 രൂപയുമായി. തുടർച്ചയായി നാല് ദിവസങ്ങളിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം വെള്ളിയാഴ്ച സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നിരുന്നു.

    വ്യാഴാഴ്ച പവന് 600 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,08,120 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 75 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,515 രൂപയിലുമാണ് വിപണനം നടത്തിയിരുന്നത്. ഇതേ വില തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നലെയും. രാജ്യാന്തര വിലയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കൂടാൻ കാരണം. ബുധനാഴ്ച പവന് 760 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,08,720 രൂപയും ഗ്രാമിന് 95 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13590 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ചൊവ്വാഴ്ച പവന് 280 രൂപയും ഗ്രാമിന് 35 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച രണ്ടുതവണയാണ് വില കുറഞ്ഞത്. രാവിലെ ഗ്രാമിന് 40 രൂപയും പവന് 320 രൂപയും കുറഞ്ഞു. ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് പവന് 960 രൂപയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത്.

    ഒക്ടോബർ 11നാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പവന് 1, 11,040 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില. അതേസമയം, വെള്ളി വില മാറ്റമില്ലതെ തുടരുന്നു. ഗ്രാമിന് 230 രൂപയാണ് വില. ഇന്നലെയും ഇതേ വിലയിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളി വിപണനം നടത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ച അഞ്ച് രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു.

    ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,09,440

    02: 1,10,200

    03: 1,09,400

    04: 1,09,400

    05: 1,09,400

    06: 1,09,280

    07: 1,09,680

    8: 109680

    9: 1,10,520

    10: 1, 11,040

    12: 1,107,20 (രാവിലെ)

    12: 1,09,760 (ഉച്ച)

    13: 1,09,480

    14: 1,08,720

    15: 1,08,120

    16: 1,08,120

    17. 1,08,280

    സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):

    01: 1,15,080 (Morning)

    01: 1,13,720 (After noon)

    02: 1,11,480

    03: 1,13,920

    04: 1,14,880

    05: 1,13,520

    06: 1,13,520

    07: 1,13,040

    08: 1,13,920

    09: 1,13,160

    10: 1,14,040

    11: 1,12,120

    12: 1,14,040

    13: 1,13,240

    14: 1,13,000

    15: 1,12,320

    16: 1,12,520

    17: 1,12,080

    18: 1,13,240

    19: 1,14,280

    20: 1,14,280

    21: 1,14,160 (Morning)

    21: 1,13,360 (After noon)

    22: 1,13,480 (Morning)

    22: 1,12,440 (After noon)

    23: 1,13,080

    24: 1,11,960

    25: 1,12,080

    26: 1,11,960

    28: 1,10,120

    28: 1,09,320

    29: 1,09,120

    30: 1,09,680

    Show Full Article

    Don't miss the exclusive news

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Gold prices rise slightly today
    Next Story
    X