Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightMarketchevron_rightഇന്ന് വീണ്ടും കൂടി,...
    Market
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 10:08 AM IST

    ഇന്ന് വീണ്ടും കൂടി, പിടിവിട്ട് സ്വർണവില

    text_fields
    bookmark_border
    gold bangle
    cancel
    Listen to this Article

    കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവില കൂടി. 520 രൂപ കൂടി 95,760 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്‍റെ വില. 11,970 ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്‍റെ വില. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയായ അഞ്ച് ശതമാനവും ജി.എസ്.ടിയും ഹാൾമാർക്കിങ് ചാർജും ചേർത്താൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ നൽകണം. ഇന്നലെ രണ്ടുതവണ സ്വർണവില നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ മാസത്തെ കുറഞ്ഞ വിലയായ 95,240 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലെ വൈകീട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

    ഒക്ടോബര്‍ 17ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 97,360 രൂപയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍വകാല റെക്കോഡ്. ഇതിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വർണവില. ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനമാണ് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

    ഡിസംബറിലെ സ്വർണവില

    1. 95,680 രൂപ

    2. 95,480 രൂപ (രാവിലെ), ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 95,240 രൂപ

    3. 95,760 രൂപ

    നവംബറിലെ സ്വർണവില

    1. 90,200 രൂപ

    2. 90,200 രൂപ

    3. 90,320 രൂപ

    4 .89800 രൂപ

    5. 89,080 രൂപ (Lowest of Month)

    6.89400 രൂപ (രാവിലെ), 89880 രൂപ (വൈകുന്നേരം)

    7. 89480 രൂപ

    8, 89480 രൂപ

    9. 89480 രൂപ

    10.90360 രാവിലെ)

    10. 90800 (വൈകുന്നേരം)

    11. 92,600 രൂപ (രാവിലെ), 92280 (വൈകുന്നേരം)

    12. 92,040 രൂപ

    13. 93720 രൂപ (രാവിലെ), 94,320 (ഉച്ച Highest of Month)

    14. 93,760 രൂപ (രാവിലെ), 93,160 രൂപ (ഉച്ച)

    15. 91,720 രൂപ

    16. 91,720 രൂപ

    17. 91,640 രൂപ (രാവിലെ), 91,960 രൂപ (ഉച്ച)

    18. 90,680 രൂപ

    19. 91,560 രൂപ

    20. 91,440 രൂപ (രാവിലെ), 91,120(വൈകുന്നേരം)

    21. 90,920 രൂപ (രാവിലെ) 91,280 രൂപ (ഉച്ച)

    22. 92280 രൂപ

    24. 91,760 രൂപ

    25. 93,160 രൂപ

    26. 93,800 രൂപ

    27. 93,680 രൂപ

    28. 94200 രൂപ

    29. 95200 രൂപ

    30. 95200 രൂപ

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gold OrnamentsGoldGold Price
    News Summary - Gold prices rise again today, out of control
    Similar News
    Next Story
    X