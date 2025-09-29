Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Market
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 3:49 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 3:49 PM IST

    റെക്കോഡുകൾ പഴങ്കഥയാക്കി കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണവില; ഉച്ചക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കൂടി

    Listen to this Article

    കൊച്ചി: സ്വർണവില കുതിച്ചുയരുന്നു. രാവിലെ റെക്കോഡിലെത്തിയ സ്വർണ വിലയിൽ ഉച്ചക്കു ശേഷം വീണ്ടും വർധനവ് രേഖ​പ്പെടുത്തി. ഉച്ചക്കു ശേഷം സ്വർണം ഗ്രാമിന് 45 രൂപ വർധിച്ച് 10715 രൂപയായി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 85,720 രൂപയായി.

    രാവിലെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 85 രൂപ വർധിച്ച് പവൻ വില 85,360യിലെത്തിയിരുന്നു. ആഗോളവിപണിയിലും സ്വർണവില റെക്കോഡിലെത്തിയിരുന്നു.

    ഈ വർഷം ഫെഡറൽ റിസർവ് വീണ്ടും പലിശനിരക്കുകൾ കുറക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് സ്വർണ വില വർധിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. വരുംദിവസങ്ങളിലും സ്വർണ വില ഉയരാനാണ് സാധ്യത.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    TAGS:marketGold RateKerala NewsGold Price
    News Summary - Gold prices increased again
