ദേ വീണ്ടും കൂടി..!;ഇന്ന് സ്വർണ വില കൂടിയത് രണ്ട് തവണ

ദേ വീണ്ടും കൂടി..!;ഇന്ന് സ്വർണ വില കൂടിയത് രണ്ട് തവണtext_fields
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഇന്ന് രണ്ട് തവണ വർധിച്ച് സർകാല റെക്കോഡ് വീണ്ടും പുതുക്കി. രാവിലെ പവന് 1,08,000 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന വില ഉച്ചക്ക് മുൻപേ 800 രൂപ വർധിച്ച് 1,08,800 രൂപയിലെത്തി. രാവിലെ ഗ്രാമിന് 13,500 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന വില 100 രൂപ വർധിച്ച് 13,600 രൂപയിലെത്തി.
തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം പവന് 10,7,240 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണ വില ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 760 രൂപ വർധിച്ച് 10,8,000 രൂപയിലെത്തുകയായിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 13,405 ൽ നിന്നാണ് 13,500ലെത്തിയത്. തിങ്കളാഴ്ചയും സ്വർണ വിലയിൽ രണ്ടുതവണ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. രാവിലെ പവന് 10,6,840 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണ വില 400 രൂപ വർധിച്ച് 10,7,240 ൽ എത്തുകയായിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 760 രൂപ കൂടി 10,8,000 രൂപയിലുമെത്തി.
ഗ്രീൻലാൻഡിന്റെ പേരിൽ യുറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കുമേൽ അധിക നികുതി ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ തീരുമാനമാണ് സ്വർണവില വർധിക്കുന്നതിനുളള പ്രധാനകാരണം. ഗ്രീൻലാൻഡ് ഒരു ആഗോള രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി ഉയരുന്നുവെന്ന തോന്നൽ വലിയ രീതിയിൽ സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് വില ഉയരാനുള്ള പ്രധാനകാരണം.
2026 ജനുവരി- 22 കാരറ്റ് പവന് നിരക്ക്
1-Jan-26 Rs. 99,040 (Lowest of Month)
2-Jan-26 99880
3-Jan-26 99600
4-Jan-26 99600
5-Jan-26
(Morning) 100760
5-Jan-26
(Afternoon) 101080
5-Jan-26
(Evening) 101360
6-Jan-26 101800
7-Jan-26
(Morning) 102280
7-Jan-26
(Evening) 101400
8-Jan-26 101200
9-Jan-26
(Morning) 101720
9-Jan-26
(Evening) 102160
10-Jan-26 103000
11-Jan-26 103000
12-Jan-26 104240
13-Jan-26 104520
14-Jan-26
(Morning) 105320
14-Jan-26
(Evening) 105600
15-Jan-26
(Morning) 105000
15-Jan-26
(Evening) 105320
16-Jan-26 105160
17-Jan-26 105440
18-Jan-26 105440
19-Jan-26 (Morning) 106840
19-Jan-26 (Evening) 107240
20-jan-26 108000
20-Jan-26 (Noon) 1,08,800
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register