വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; സ്വർണ വില കുത്തനെ താഴോട്ട്

വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; സ്വർണ വില കുത്തനെ താഴോട്ട്text_fields
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം പവന് 90,400 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന വില ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 89,800 രൂപയിലെത്തി.
ഗ്രാമിന് 75 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,225 രൂപയിലെത്തി. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പവന് 91,280 രൂപയായിരുന്നത് വൈകുന്നേരം 90,400 ലേക്ക് ഇടിയുകയായിരുന്നു. 880 രൂപയാണ് താഴ്ന്നത്.
ആഗോളവിപണിയിലും സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലും വില കുറഞ്ഞത്. ഡോളർ കരുത്താർജിച്ചതും യു.എസ്-ചൈന വ്യാപാര യുദ്ധം തീരുമെന്ന സൂചനകൾ നൽകി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുളള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതും സ്വർണവില കുറയുന്നതിനുള്ള കാരണമായി.
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില
1- 87,000
1- 87,440
2- 87,040
3- 86,560 (Lowest of Month)
3- 86,920
4- 87,560
5- 87,560
6- 88,560
7- 89,480
8 - 90,880
9- 91,040
10- 89,680 (രാവിലെ), 90, 720 (ഉച്ചതിരിഞ്ഞ്)
11- 91,120 (രാവിലെ) 91,720 (ഉച്ചതിരിഞ്ഞ്)
12- 91720
13- 91960
14- 94360 (രാവിലെ), 93160 (ഉച്ച തിരിഞ്ഞ്), 94120 (വൈകീട്ട്).
15- 94,520 (രാവിലെ), 94,920 (ഉച്ച തിരിഞ്ഞ്)
16- 94,920
17- 97,360 (Highest of Month)
18- 95960
19- 95960
20- 95,840
21- 97,360 (രാവിലെ Highest of Month) 95,760 (വൈകീട്ട്)
22- 93,280 (രാവിലെ) 92,320 (ഉച്ചക്ക് ശേഷം)
23- 91,720
24- 92000
25 - 92120
26 -92120
27 -91280
27 (വൈകുന്നരം) -90400
28 -89,800
സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില
1- 77,640 (Lowest of Month)
2- 77800
3- 78440
4- 78360
5- 78920
6- 79560
7- 79560
8- 79480
8- 79880
9- 80880
10- 81040
11- 81040
12- 81600
13- 81520
14 81520
15- 81440
16- 82080
17- 81920
18- 81520
19- 81640
20- 82240
21- 82240
22- 82560
22- 82920
23- 83840
23- 84840
24- 84600
25- 83920
26- 84240
27- 84680
28- 84680
29- 85360
29- 85720
30- 86,760 (Highest of Month)
30- 86120
