Madhyamam
    Market
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 10:21 AM IST

    വീണ്ടും താഴോട്ട്; സ്വർണവില കുറഞ്ഞു

    വീണ്ടും താഴോട്ട്; സ്വർണവില കുറഞ്ഞു
    കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം പവന് 92,280 രൂപയായിരുന്ന സ്വർണവില ബുധനാഴ്ച 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 92,040 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 11,535 രൂപയിൽ നിന്ന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,505 രൂപയിലെത്തി.

    ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പവന് 92,600 രൂപയെന്ന നവംബർ മാസത്തിലെ റെക്കോഡ് വില രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചിറങ്ങുന്നത്. ഗ്രാമിന് 40 രൂപയും പവന് 320 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 11,535 രൂപയും പവന് 92,280 രൂപയുമായി. ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പവന് 92,040 രൂപയായും ഗ്രാമിന് 11,505യായും കുറഞ്ഞത്.

    തിങ്കളാഴ്ച പവന് 90, 800 ഗ്രാമിന് 11,350 രൂപയായിരുന്ന സ്വർണവില ചൊവ്വാഴ്ച പവന് 1800 രൂപയും ഗ്രാമിന് 225 രൂപയും വർധിച്ച് നവംബർ റെക്കോഡിലെത്തുകയായിരുന്നു.

    ഫെഡറൽ റിസർവ് വായ്പ പലിശനിരക്കുകൾ കുറക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനഘടകം. ഇതിനൊപ്പം യു.എസ് ഷട്ട്ഡൗണും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കും.

    ഒരുപവൻ വാങ്ങാൻ ഒരുലക്ഷത്തിലേറെ നൽകണം .തിങ്കളാഴ്ചത്തെ നിലവാരമനുസരിച്ച് ഒരു പവൻ സ്വർണം ആഭരണമായി വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ നൽകേണ്ടി വരും. മൂന്ന് ശതമാനം നികുതിയും കുറഞ്ഞത് 5 ശതമാനം പണിക്കൂലിയും ചേർത്താണിത്.

    ഒക്ടോബർ 17ന് അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ്ണവില 4380 ഡോളറിലേക്ക് കുതിച്ചെത്തിയതിനു ശേഷം 3885 ഡോളർ വരെ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഘട്ടംഘട്ടമായി ഉയർന്ന് 4000 ഡോളർ കടന്നു. 4000 ഡോളർ കടന്നതിനുശേഷം 4150 ഡോളറിലേക്ക് കുതിച്ചെത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്.

    കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തെ വിലനിലവാരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒക്ടോബർ മാസത്തോടെ വില കുറയുകയും, അതിനുശേഷം നവംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെ ഏകദേശം 10 -20% വരെ ഉയരുന്ന കാഴ്ചയുമാണ് കണ്ടുവരുന്നത്.

    നവംബറിലെ സ്വർണവില

    1. 90,200

    2. 90,200

    3. 90,320

    4 .89800

    5. 89,080 (Lowest of Month)

    6.89400 (രാവിലെ)

    6. 89880 (വൈകുന്നേരം)

    7. 89480

    8, 89480

    9. 89480

    10.90360 രാവിലെ)

    10. 90800 (വൈകുന്നേരം)

    11. 92,600 (രാവിലെ)- (Highest of Month)

    11. 92280 (വൈകുന്നേരം)

    12. 92,040

    ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില

    1- 87,000

    1- 87,440

    2- 87,040

    3- 86,560 (Lowest of Month)

    3- 86,920

    4- 87,560

    5- 87,560

    6- 88,560

    7- 89,480

    8 - 90,880

    9- 91,040

    10- 89,680 (രാവിലെ), 90, 720 (ഉച്ചതിരിഞ്ഞ്)

    11- 91,120 (രാവിലെ) 91,720 (ഉച്ചതിരിഞ്ഞ്)

    12- 91720

    13- 91960

    14- 94360 (രാവിലെ), 93160 (ഉച്ച തിരിഞ്ഞ്), 94120 (വൈകീട്ട്).

    15- 94,520 (രാവിലെ), 94,920 (ഉച്ച തിരിഞ്ഞ്)

    16- 94,920

    17- 97,360 (Highest of Month)

    18- 95960

    19- 95960

    20- 95,840

    21- 97,360 (രാവിലെ Highest of Month) 95,760 (വൈകീട്ട്)

    22- 93,280 (രാവിലെ) 92,320 (ഉച്ചക്ക് ശേഷം)

    23- 91,720

    24- 92000

    25 - 92120

    26 -92120

    27 91280 (രാവിലെ) 90400 (വൈകുന്നരം)

    28 -89,800 (രാവിലെ), 88,600 (വൈകുന്നരം)

    29 - 89,160 (രാവിലെ), 89,160 (ഉച്ച തിരിഞ്ഞ്)

    30- 88,360 (രാവിലെ), 89,080 (ഉച്ച തിരിഞ്ഞ്)

    31- 89,960 (രാവിലെ), 90,400 (ഉച്ച തിരിഞ്ഞ്)

    സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില

    1- 77,640 (Lowest of Month)

    2- 77800

    3- 78440

    4- 78360

    5- 78920

    6- 79560

    7- 79560

    8- 79480 (രാവിലെ)

    8- 79880 (വൈകുന്നേരം)

    9- 80880

    10- 81040

    11- 81040

    12- 81600

    13- 81520

    14 81520

    15- 81440

    16- 82080

    17- 81920

    18- 81520

    19- 81640

    20- 82240

    21- 82240

    22- 82560

    22- 82920

    23- 83840

    23- 84840

    24- 84600

    25- 83920

    26- 84240

    27- 84680

    28- 84680

    29- 85360

    29- 85720

    30- 86,760 (Highest of Month)

    30- 86120

