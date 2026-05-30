സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; പവന് 1,15,160 രൂപ

സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; പവന് 1,15,160 രൂപtext_fields
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 55 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,395 രൂപയിലെത്തി. പവന് 440 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,15,160 രൂപയായി.
മൂന്നു ദിവസം തുടർച്ചയായി കുറഞ്ഞ സ്വർണ വില വെള്ളിയാഴ്ച തിരിച്ചുകയറിയിരുന്നു. പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 1160 രൂപയാണ് കൂടിയത്. 18 കാരറ്റ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 11,830 രൂപയും പവന് 94,640 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിവില.
വെള്ളി വിലയിൽ നേരിയ വർധനയുണ്ടായി. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 285 രൂപയും 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് ഇപ്പോൾ 2,850 രൂപയുമാണ് പുതിയ വില.
മേയ് മാസത്തെ സ്വർണ വില
1-110440 രൂപ
2-110680 രൂപ
3- 110680 രൂപ
4- 109720 രൂപ
5- 1,09,400 രൂപ
6- 1,10,960 രൂപ
13-1,23,120 രൂപ (morning)
13- 1,18,320 രൂപ (After noon)
18-1,14,400 രൂപ
19-1,15,000 രൂപ (morning)
20- 1,16,120 രൂപ (morning)
ഏപ്രിലിലെ സ്വർണ വില
1- 111080 (Morning)
1- 112160 (Evening)
2 111040 -(Morning)
2- Rs. 1,09,240 (Afternoon Lowest of Month)
3- 110680
4- 110680
5- 110680
6- 109360
6- 110480
7- 109880
8- 112800
9- 111080
9- 111600
10- 112200
10- 111720
11- 112080
12- 112080
13- 111800
14- 112880
15- 113920
16- 114080
17- 113080
17- 113640
18- 1,14,240
19- Rs. 1,14,240 (Highest of Month)
20- 113880
21- 113880
22- Rs. 1,13,480
23- 112600 (രാവിലെ)
23- 113200 (ഉച്ച)
24- 112160 (രാവിലെ)
24- 112960 (ഉച്ച)
25- 112960
26- 112960
27- 113240 (Morning)
27- 112720 (Evening)
28- 1,12,200
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register