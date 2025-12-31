Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 31 Dec 2025 5:43 PM IST
    date_range 31 Dec 2025 5:43 PM IST

    മൂന്നാംതവണയും ഇടിഞ്ഞ് സ്വർണവില; പവൻ വില 99,000ത്തിനു താഴെ

    Gold
    കൊച്ചി: കേരളത്തിൽ സ്വർണവില വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു. വൈകീട്ട് ഗ്രാമിന് 30 രൂപയുടെ (12365)ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 240 കുറഞ്ഞ് 98,920 രൂപയിലെത്തി. സർവകാല റെക്കോഡിലെത്തിയ ശേഷം സ്വർണ വില താഴോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇന്ന് മൂന്നാംതവണയാണ് സ്വർണ വില ഇടിയുന്നത്.

    ഉച്ചക്ക് 1.45ന് ഗ്രാമിന് 60 രൂപയും പവന് 480 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 12395 രൂപയും പവന് 99,160 രൂപയുമായി.

    ഇന്ന് രാവിലെ ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,455 രൂപയും പവന് 240 കുറഞ്ഞ് 99,640 രൂപയുമായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 12,485 രൂപയും പവന് 99,880 രൂപയുമായിരുന്നു.

    ഡിസംബർ 27നാണ് കേരളത്തിൽ സ്വർണം എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തിയത്. പവന് 1,04,440 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ സ്വർണ വിലയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നത്.

