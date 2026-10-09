സ്വർണവില കൂടി; ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന നിരക്ക്

സ്വർണവില കൂടി; ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന നിരക്ക്text_fields
കൊച്ചി: ഇന്നലെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് നേരിയ വർധന. പവന് 840 രൂപ വർധിച്ച് 1,10,520 രൂപയും ഗ്രാമിന് 105 രൂപ കൂടി 13,815 രൂപയുമായി. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്.
ബുധനാഴ്ച പവന് 480 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,09,680 രൂപയും ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,710 രൂപയുമെത്തിയിരുന്നു. അതേ വിലയായിരുന്നു ഇന്നലെയും.
യു.എസ് ഡോളർ ശക്തമായതും യു.എസ് ട്രഷറി യീൽഡ് നിലവാരം ഉയർന്ന് തന്നെ തുടരുന്നതുമാണ് സ്വർണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. യു.എസ് റസർവിന്റെ പലിശ നയങ്ങൾ, ട്രഷറി യീൽഡ്, ഡോളർ നിരക്ക്, പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം, ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില എന്നിവയും സ്വർണവില നിർണയിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്.
സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് ട്രോയ് ഔൺസിന് 46.44 ഡോളർ കൂടി 4,177.96 ഡോളറായി. 1.12 ശതമാനമാണ് വർധനവ്. കേരളത്തിൽ ഈ വർഷം ജനുവരി 29നാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വർണ വില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അന്ന് പവന് 1,31,160 രൂപയായിരുന്നു.
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520 (Highest of Month)
സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):
01: 1,15,080 (Morning)
01: 1,13,720 (After noon)
02: 1,11,480
03: 1,13,920
04: 1,14,880
05: 1,13,520
06: 1,13,520
07: 1,13,040
08: 1,13,920
09: 1,13,160
10: 1,14,040
11: 1,12,120
12: 1,14,040
13: 1,13,240
14: 1,13,000
15: 1,12,320
16: 1,12,520
17: 1,12,080
18: 1,13,240
19: 1,14,280
20: 1,14,280
21: 1,14,160 (Morning)
21: 1,13,360 (After noon)
22: 1,13,480 (Morning)
22: 1,12,440 (After noon)
23: 1,13,080
24: 1,11,960
25: 1,12,080
26: 1,11,960
28: 1,10,120
28: 1,09,320
29: 1,09,120
30: 1,09,680
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