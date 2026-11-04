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    സ്വർണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; ഇന്നും കൂടി

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    https://www.madhyamam.com/tags/gold-trade
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    കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്. ഗ്രാമിന് 25രൂപ വർധിച്ച് 12,825രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില. പവന് 1,02,600രൂപയാണ് വില. 200രൂപയാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്.

    അതേസമയം, റെക്കോഡ് ഇടിവിനു ശേഷം സ്വർണം തിരിച്ചു വരവിന്‍റെ പാതയിലാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച ഗ്രാമിന് 25 രൂപ വർധിച്ച് 12800 രൂപയും പവന് 1,02,400 രൂപയുമാണ് വില. തുടർച്ച‍യായ ഇടിവിന് ശേഷം തിങ്കളാഴ്ച പവന് 360 രൂപയും ഗ്രാമിന് 45 രൂപയും വർധിച്ചിരുന്നു.

    അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ സ്വർണ വിലയിലെ ഇടിവ് 2013നു സമാനമായ രീതിയിൽ വലിയ വിലക്കുറവിലേക്ക് ന‍യിക്കുമോയെന്ന് വ്യാപാരികളും നിക്ഷേപകരും ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. യു.എസ് ഫെഡറൽ റിസർവിന്‍റെ നയമാറ്റസൂചനകളും ഡോളറിന്‍റെ ശക്തിയും നിക്ഷേപകരുടെ പിൻമാറ്റവും മൂലം സ്വർണ വില ഏകദേശം 27 ശതമാനമാണ് അന്ന് ഇടിഞ്ഞത്. നിലവിൽ ലാഭമെടുക്കൽ, ഡോളറിന്‍റെ ശക്തി, ബോണ്ട് വരുമാനത്തിലെ വർധന, അമേരിക്കൻ പലിശ നിരക്കുകളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഇവയൊക്കെ വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.

    നവംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,01,840

    02: 1,02,200

    03. 1,02,400

    04. 1,02,600

    ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,09,440

    02: 1,10,200

    03: 1,09,400

    04: 1,09,400

    05: 1,09,400

    06: 1,09,280

    07: 1,09,680

    8: 109680

    9: 1,10,520

    10: 1, 11,040

    12: 1,107,20 (രാവിലെ)

    12: 1,09,760 (ഉച്ച)

    13: 1,09,480

    14: 1,08,720

    15: 1,08,120

    16: 1,08,120

    17. 1,08,280

    18. 1,08,280

    19: 1,08,560

    19: 1,07,920 (രാവിലെ)

    19: 1,07,120 (ഉച്ച)

    20: 1,07,120

    21: 1,07,120

    22: 1,05,880

    23: 1,04,480

    24: 1,04,480

    25: 1,04,680

    26: 1,04,680

    27: 1,05,080

    28: 1,05,560

    29: 1,05,560

    30: 1,04,320

    31: 1,01,840

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    News Summary - Gold price up again today in Kerala
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