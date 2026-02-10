Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Market
    Posted On
    10 Feb 2026 10:45 AM IST
    Updated On
    10 Feb 2026 10:45 AM IST

    സഡൻ ബ്രേക്കിട്ട് സ്വർണവില

    സഡൻ ബ്രേക്കിട്ട് സ്വർണവില
    കോഴിക്കോട്: കുതിച്ചും കിതച്ചും ചാഞ്ചാടിക്കളിച്ച സ്വർണവില ഇന്ന് കുതിപ്പ് നിർത്തി. സസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസത്തിനിടെ 7,880 രൂപയാണ് പവന് കൂടിയത്. തുടർന്നാണ് ഇന്ന് സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നത്.

    ഇന്നലെ രാവിലെ സ്വർണം പവന് 1,640 രൂപ കൂടിയതിന് ശേഷം ഉച്ചക്ക് വില കുറയുകയായിരുന്നു. 1,16,480 രൂപയിലാണ് രാവിലെ വ്യാപാരം നടന്നത്. ഗ്രാമിന് 14,560 രൂപ. എന്നാൽ ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഗ്രാമിന് 85 രൂപയും പവന് 680 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞു. അതോടെ ഒരു പവന്‍റെ വില 1,15,800 രൂപയിലും ഗ്രാമിന്‍റെ 14,475 രൂപയിലുമെത്തി. അതേവിലയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

    അതേസമയം, വീണ്ടും ​പലിശനിരക്ക് വെട്ടികുറക്കേണ്ടി വരുമെന്ന സൂചന ഫെഡറൽ റിസർവ് നൽകിയിരുന്നു. തൊഴിൽ വിപണിയി​ലെ തളർച്ച മറികടക്കാൻ രണ്ട് തവണയെങ്കിലും പലിശനിരക്ക് കുറക്കേണ്ടി വരുമെന്ന സൂചനയാണ് ഫെഡറൽ റിസർവ് പ്രസിഡന്റ് നൽകുന്നത്. ഈ പ്രഖ്യാപനം വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചേക്കും.

    ഫെബ്രുവരിയിലെ സ്വർണവില

    1. 117760 രൂപ

    2. 1,11,120 രൂപ (Morning), 1,07,920 രൂപ (Lowest of Month) (Afternoon), 1,09,920 രൂപ (Evening), 1,12,320 രൂപ (Evening)

    3. 1,11,280 രൂപ (Morning), 1,12,880 രൂപ (Noon)

    4. 1,17,720 രൂപ (Morning), 1,16,920 രൂപ (Evening)

    5. 1,13,240 രൂപ

    6. 1,11,720 രൂപ

    7. 1,14,840 രൂപ

    8. 1,14,840 രൂപ

    9. 1,16,480 (morning) 1,15,800 (Evening)

    10. 1,15,800

    ജനുവരിയിലെ സ്വർണവില

    1. 99,040 (Lowest of Month)

    2. 99880

    3. 99600

    4. 99600

    5. 100760 (Morning), 101080 (Afternoon), 101360 (Evening)

    6. 101800

    7. 102280 (Morning), 101400 (Evening)

    8. 101200

    9. 101720 (Morning), 9 102160 (Evening)

    10. 103000

    11. 103000

    12. 104240

    13. 104520

    14. 105320 (Morning), 105600 (Evening)

    15. 105000 (Morning), 105320 (Evening)

    16. 105160

    17. 105440

    18. 105440

    19. 106840 (Morning), 107240 (Evening)

    20. 108000 (Morning), 108800 (Noon), 110400 (Afternoon), 109840 (Evening)

    21. 113520 (Morning), 115320 (Noon), 114840 (Evening)

    22. 113160

    23. 117120 (Morning), 115240 (Afternoon)

    24. 116320 (Morning), 117520 (Evening)

    25. 117520

    26. 119320 (Morning),118760 (Afternoon)

    27. 118760

    28. 121120 (Morning), 122520 (Afternoon)

    29. Rs. 1,31,160 (Morning -Highest of Month), 130360 (Evening)

    30. 125120 (Morning), 124080 (Afternoon)

    31. 117760

