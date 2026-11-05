ഇന്നും കൂടി; സ്വർണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്

ഇന്നും കൂടി; സ്വർണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്text_fields
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. ഗ്രാമിന് 295 രൂപ വർധിച്ച് 13,385 ആണ് ഇന്നത്തെ രാവിലെയുള്ള വിപണി വില. പവന് 2,360രൂപ ഉയർന്ന് 1,07,080ലുമെത്തി. ബുധനാഴ്ച രണ്ട് തവണയാണ് വില വർധനവുണ്ടായത്. ഉച്ചയോടെ ഗ്രാമിന് 265 രൂപ വർധിച്ചതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില 13,090 രൂപയായി. പവന് 2,120 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 1,04,720 രൂപയിലുമായി.
രാവിലെയും സ്വർണവിലയിൽ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 25 രൂപയും പവന് 200 രൂപയും വർധിച്ച് യഥാക്രമം 12,825 രൂപയും, 1,02,600 രൂപയുമായിരുന്നു. ആഗോള വിപണിയിലെ മുന്നേറ്റമാണ് കേരളത്തിലും സ്വർണവില പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്.
അമേരിക്കൻ ഡോളറിന്റെ മൂല്യം കുറഞ്ഞത് സ്വർണത്തിന് കരുത്തായി. ഡോളർ ദുർബലമാകുമ്പോൾ മറ്റ് കറൻസികൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വർണം വാങ്ങുന്നവർക്ക് വില കൂടുതൽ ആകർഷകമായി മാറുന്നു. യു.എസ്. ട്രഷറി ബോണ്ട് വരുമാനത്തിൽ ഇടിവുണ്ടായതോടെ, പലിശ വരുമാനം ലഭിക്കാത്ത സ്വർണത്തോടുള്ള നിക്ഷേപകരുടെ താൽപര്യം വർധിച്ചു.
യു.എസ്. ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നതും വിപണിയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നവംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,01,840
02: 1,02,200
03. 1,02,400
04. 1,02,600 (morning)
04. 1,04,720
05. 1,07,080 (morning)
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520
10: 1, 11,040
12: 1,107,20 (രാവിലെ)
12: 1,09,760 (ഉച്ച)
13: 1,09,480
14: 1,08,720
15: 1,08,120
16: 1,08,120
17. 1,08,280
18. 1,08,280
19: 1,08,560
19: 1,07,920 (രാവിലെ)
19: 1,07,120 (ഉച്ച)
20: 1,07,120
21: 1,07,120
22: 1,05,880
23: 1,04,480
24: 1,04,480
25: 1,04,680
26: 1,04,680
27: 1,05,080
28: 1,05,560
29: 1,05,560
30: 1,04,320
31: 1,01,840