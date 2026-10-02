സ്വർണവിലയിൽ കുതിപ്പ്; ഇന്ന് കൂടി

സ്വർണവിലയിൽ കുതിപ്പ്; ഇന്ന് കൂടിtext_fields
കോഴിക്കോട്: ഇന്നലെ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് കുതിപ്പ്. പവന് 760 രൂപയും ഗ്രാമിന് 95 രൂപയുമാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ പവന് 1,10,200 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13,775 രൂപയുമായി.
ഇന്നലെ പവന് ഒരു പവന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,09,440 രൂപയായിരുന്നു വില. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,680 രൂപയും.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വൻ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്വർണവില സെപ്റ്റംബർ 30ന് തിരിച്ചുകയറിയിരുന്നു. പവന് 560 രൂപ കൂടി 1,09,680 രൂപയും ഗ്രാമിന് 70 രൂപ കൂടി 13,710 രൂപയുമായിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച പവന് 200 രൂപയും ഗ്രാമിന് 25 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. 1,09,120 രൂപയായിരുന്നു പവൻ വില. തിങ്കളാഴ്ച രണ്ടുതവണയായി പവന് 2640 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരു പവന് 1,09,320 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13,665 രൂപയുമായിരുന്നു വില.
ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 രൂപയാണ് കേരളത്തിലെ സ്വര്ണ വിലയിലെ റെക്കോര്ഡ്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബര് 23നാണ് പവന് വില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്. ഡോളര് ശക്തിയാര്ജിച്ചതും പണപ്പെരുപ്പനിരക്ക് കുറക്കാന് യു.എസ് ഫെഡറല് റിസര്വ് പലിശനിരക്ക് കൂട്ടിയതും എണ്ണവില മാറ്റവുമാണ് സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):
01: 1,15,080 (Morning)
01: 1,13,720 (After noon)
02: 1,11,480
03: 1,13,920
04: 1,14,880
05: 1,13,520
06: 1,13,520
07: 1,13,040
08: 1,13,920
09: 1,13,160
10: 1,14,040
11: 1,12,120
12: 1,14,040
13: 1,13,240
14: 1,13,000
15: 1,12,320
16: 1,12,520
17: 1,12,080
18: 1,13,240
19: 1,14,280
20: 1,14,280
21: 1,14,160 (Morning)
21: 1,13,360 (After noon)
22: 1,13,480 (Morning)
22: 1,12,440 (After noon)
23: 1,13,080
24: 1,11,960
25: 1,12,080
26: 1,11,960
28: 1,10,120
28: 1,09,320
29: 1,09,120
30: 1,09,680
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