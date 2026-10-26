സ്വർണ വില തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിൽ; ഇന്നും കൂടി

സ്വർണ വില തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിൽ; ഇന്നും കൂടിtext_fields
കൊച്ചി: തുടർച്ചയായി ഇടിവിന് ശേഷം സ്വർണവില ഇന്നും കൂടി. ശനിയാഴ്ച നേരിയ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയ വില അവധിദിനമായ ഇന്നലെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ന് വീണ്ടും നേരിയ തോതിൽ വില കൂടി. ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും പവന് 120 രൂപയുമാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 13,085 രൂപയും പവന് 1,04,680 രൂപയുമായി.
ശനിയാഴ്ച ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വർധിച്ച് 13,070 രൂപയും പവന് 80 രൂപ കൂടി 1,04,560 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ഇന്നലെ ഇതേ വില തുടർന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ഒറ്റയടിക്ക് 1400 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. 113 ദിവസത്തിനിടെയുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒക്ടോബർ 11ലെ 1,11,040 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലും നേരിയ തോതിലാണ് വില വർധന. സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് ട്രോയ് ഔൺസിന് 13.69 ഡോളർ കൂടി 4,012.28 ഡോളർ ആയി. 0.34 ശതമാനമാണ് വർധന.
സംസ്ഥാനത്ത് ജനുവരി 29നാണ് സ്വർണത്തിന് ഇത് വരെയുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പവന്1,131,160 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷമാണ് നിലവിൽ സ്വർണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520
10: 1, 11,040
12: 1,107,20 (രാവിലെ)
12: 1,09,760 (ഉച്ച)
13: 1,09,480
14: 1,08,720
15: 1,08,120
16: 1,08,120
17. 1,08,280
18. 1,08,280
19: 1,08,560
19: 1,07,920 (രാവിലെ)
19: 1,07,120 (ഉച്ച)
20: 1,07,120
21: 1,07,120
22: 1,05,880
23: 1,04,480
സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):
01: 1,15,080 (Morning)
01: 1,13,720 (After noon)
02: 1,11,480
03: 1,13,920
04: 1,14,880
05: 1,13,520
06: 1,13,520
07: 1,13,040
08: 1,13,920
09: 1,13,160
10: 1,14,040
11: 1,12,120
12: 1,14,040
13: 1,13,240
14: 1,13,000
15: 1,12,320
16: 1,12,520
17: 1,12,080
18: 1,13,240
19: 1,14,280
20: 1,14,280
21: 1,14,160 (Morning)
21: 1,13,360 (After noon)
22: 1,13,480 (Morning)
22: 1,12,440 (After noon)
23: 1,13,080
24: 1,11,960
25: 1,12,080
26: 1,11,960
28: 1,10,120
28: 1,09,320
29: 1,09,120
30: 1,09,680