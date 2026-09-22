ഇടിവിന് ശേഷം സ്വർണ വിപണിയിൽ വീണ്ടും ഉണർവ്

ഇടിവിന് ശേഷം സ്വർണ വിപണിയിൽ വീണ്ടും ഉണർവ്text_fields
കൊച്ചി: കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഇടിവിന്ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ ഉണർവ്. ഗ്രാമിന് 15രൂപ വർധിച്ച് 14,185 ആയി. പവന് 1,13,48 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ രാവിലെയുള്ള വിപണി വില. പവന് 120രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. രണ്ടുദിവസത്തെ കുതിപ്പിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്വർണ വില താഴ്ന്നിരുന്നു.
രാവിലെ പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,14,160 രൂപയും ഗ്രാമിന് 15 കുറഞ്ഞ് 14270 രൂപയുമായിരുന്നു. പിന്നാലെ ഉച്ചക്ക് വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് 800 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,13,360 രൂപയും ഗ്രാമിന് 100 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14170 രൂപയുമായി.
സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില
01: 1,15,080 (Morning)
01: 1,13,720 (After noon)
02: 1,11,480
03: 1,13,920
04: 1,14,880
05: 1,13,520
06: 1,13,520
07: 1,13,040
08: 1,13,920
09: 1,13,160
10: 1,14,040
11: 1,12,120
12: 1,14,040
13: 1,13,240
14: 1,13,000
15: 1,12,320
16: 1,12,520.
17: 1,12,080
18: 1,13,240
19: 1,14,280
20: 1,14,280
21: 1,14,160
21: 1,13,360
22: 1,13,480
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