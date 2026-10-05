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    സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു

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    സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു
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    കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ശനിയാഴ്ചത്തെ വിലയായ പവന് 1,09,400 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 13,675ലുമാണ് തിങ്കളാഴ്ച വിപണി ആരംഭിച്ചത്.

    ഈ വർഷത്തെ സ്വർണത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 1,31,160 ആണ്. ജനുവരിയിലായിരുന്നു ഇത്. താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 21,760 രൂപയുടെ കുറവാണ് നിലവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

    ഡോളറിന്‍റെ മൂല്യം, യു.എസ് ട്രഷറി ബോണ്ട് യീൽഡ്, പണപ്പെരുപ്പം ഒപ്പം യു.എസിലെ തൊഴിൽ കണക്കുകൾ ദുർബലമായതുും സ്വർണ വിലയിലെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ട്രോയ് ഔൺസിന് ഏകദേശം 4,140 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

    ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,09,440

    02: 1,10,200

    03: 1,09,400

    04: 1,09,400

    05: 1,09,400

    സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):

    01: 1,15,080 (Morning)

    01: 1,13,720 (After noon)

    02: 1,11,480

    03: 1,13,920

    04: 1,14,880

    05: 1,13,520

    06: 1,13,520

    07: 1,13,040

    08: 1,13,920

    09: 1,13,160

    10: 1,14,040

    11: 1,12,120

    12: 1,14,040

    13: 1,13,240

    14: 1,13,000

    15: 1,12,320

    16: 1,12,520

    17: 1,12,080

    18: 1,13,240

    19: 1,14,280

    20: 1,14,280

    21: 1,14,160 (Morning)

    21: 1,13,360 (After noon)

    22: 1,13,480 (Morning)

    22: 1,12,440 (After noon)

    23: 1,13,080

    24: 1,11,960

    25: 1,12,080

    26: 1,11,960

    28: 1,10,120

    28: 1,09,320

    29: 1,09,120

    30: 1,09,680

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    News Summary - Gold price remains steady
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