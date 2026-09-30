വൻ ഇടിവിനുശേഷം സ്വർണവില ഇന്ന് തിരിച്ചുകയറുന്നു

വൻ ഇടിവിനുശേഷം സ്വർണവില ഇന്ന് തിരിച്ചുകയറുന്നുtext_fields
കോഴിക്കോട്: നാലുദിവസമായി വൻ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്വർണവില ഇന്ന് തിരിച്ചുകയറുന്നു. പവന് 560 രൂപ കൂടി 1,09,680 രൂപയും ഗ്രാമിന് 70 രൂപ കൂടി 13,710 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. വെള്ളിവിലയിൽ മാറ്റമില്ല.
കഴിഞ്ഞ നാലുദിവസമായി പവന് 2,960 രൂപയാണ് ഇടിഞ്ഞത്. ഇന്നലെ പവന് 200 രൂപയും ഗ്രാമിന് 25 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. 1,09,120 രൂപയായിരുന്നു പവൻ വില. തിങ്കളാഴ്ച രണ്ടുതവണയായി പവന് 2640 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരു പവന് 1,09,320 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13,665 രൂപയുമായിരുന്നു വില. രാവിലെ ഒറ്റയടിക്ക് 1840 രൂപയും ഉച്ചക്ക് ശേഷം 800 രൂപയുമാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. ഗ്രാമിന് രാവിലെ 230 രൂപയും ഉച്ചക്ക് ശേഷം 100 രൂപയും കുറഞ്ഞ് 13,665 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്.
എട്ടുമാസം കൊണ്ട് പവന് കുറഞ്ഞത് 22,040 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഈ വർഷം ജനുവരി 29നാണ് കേരളത്തിൽ സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിലെത്തിയത്. പവന് 1,31,160 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.
സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):
01: 1,15,080 (Morning)
01: 1,13,720 (After noon)
02: 1,11,480
03: 1,13,920
04: 1,14,880
05: 1,13,520
06: 1,13,520
07: 1,13,040
08: 1,13,920
09: 1,13,160
10: 1,14,040
11: 1,12,120
12: 1,14,040
13: 1,13,240
14: 1,13,000
15: 1,12,320
16: 1,12,520
17: 1,12,080
18: 1,13,240
19: 1,14,280
20: 1,14,280
21: 1,14,160 (Morning)
21: 1,13,360 (After noon)
22: 1,13,480 (Morning)
22: 1,12,440 (After noon)
23: 1,13,080
24: 1,11,960
25: 1,12,080
26: 1,11,960
28: 1,10,120
28: 1,09,320
29: 1,09,120
30: 1,09,680
ആഗസ്റ്റിലെ സ്വർണവില
1- 105760
2- 105760
3- 105760
4- Rs. 1,05,600 (Lowest of Month)
5-(Morning) 106880
5-(Afternoon) 107680
6 109800
7-(Morning) 109920
7-(Evening) 110920
8- 111720
9- 111720
10- 111440
11-(Morning) 113760
11-(Afternoon) 112800
12- 113560
13-(Morning) 113760
13-(Afternoon) 112640
14-(Morning) 112120
14-(Evening) 113240
15- 113760
16- 113760
17- 114160
18- 114320
19- 113640
20- 116800
21-(Morning) 117680
21-(Afternoon) 118480
22- 119600
23- 119600
24- 1,20,240 (Highest of Month)
25- 120080
26- 120080
27-(Morning) 119520
27-(Afternoon) 117800
28-(Morning) 117200
28-(Afternoon) 118160
29- 116040
30- 116040
31- 114960
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register