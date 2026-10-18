തിളക്കം നഷ്ടമായി സ്വർണവില; കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുറഞ്ഞത് അഞ്ചുതവണ

തിളക്കം നഷ്ടമായി സ്വർണവില; കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുറഞ്ഞത് അഞ്ചുതവണtext_fields
കൊച്ചി: തുടർച്ചയായി അഞ്ചുതവണ വിലയിടിഞ്ഞ ശേഷം ഇന്നലെ നേരിയ തിരിച്ചുവരവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സ്വർണവിപണിയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് പ്രകടമായത്. അഞ്ച് തവണ തുടർച്ചയായി വില താഴ്ന്നശേഷം ശനിയാഴ്ച പവന് 160 രൂപ വർധിച്ചു. ഞായറാഴ്ചയും ഇതേ നിരക്ക് തുടരുകയാണ്. നിലവിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,08,280 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13,535 രൂപയുമാണ് വില.
ഒക്ടോബർ 11ന് പവന് 1,11,040 രൂപയായിരുന്നു വില. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. തുടർന്നുള്ള അഞ്ചുദിവസവും താഴേക്ക് നീങ്ങി. ഒക്ടോബർ 12ന് രാവിലെ പവന് 1,10,720 രൂപയായും വൈകീട്ട് 1,09,760 രൂപയായും കുറഞ്ഞു. 13ന് 1,09,480 രൂപയും 14ന് 1,08,720 രൂപയുമായി. 15ന് പവന് 1,08,120 രൂപയിലെത്തിയതോടെ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി. 16നും ഇതേ നിരക്ക് തുടർന്നു. 17ന് ശനിയാഴ്ച 160 രൂപ വർധിച്ചതോടെയാണ് വിലയിടിവിന് താൽക്കാലിക വിരാമമായത്.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തുടക്കത്തിൽ 1,11,040 രൂപയായിരുന്ന പവൻവില ശനിയാഴ്ച 1,08,280 രൂപയിലെത്തിയപ്പോൾ ആകെ 2,760 രൂപയുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒക്ടോബർ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലും സ്വർണവിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ പ്രകടമായിരുന്നു. ഒന്നിന് 1,09,440 രൂപയായിരുന്ന വില രണ്ടിന് 1,10,200 രൂപയിലെത്തി. മൂന്നിന് 1,09,400 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. പിന്നീട് ആറിന് രാവിലെയും വൈകീട്ടുമായി വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായി. ഒമ്പതിന് 1,10,520 രൂപയിലേക്ക് ഉയർന്ന സ്വർണവില പത്തിനും പതിനൊന്നിനും 1,11,040 രൂപയിലെത്തി മാസത്തിലെ ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി.
ഈ ഉയർന്ന നിരക്കിൽനിന്ന് ഒക്ടോബർ 15ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയായ 1,08,120 രൂപയിലേക്കുള്ള വ്യത്യാസം 2,920 രൂപയാണ്. മാസത്തെ ഉയർന്ന വിലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിലവിൽ പവന് 2,760 രൂപ കുറവുണ്ട്. വരുംദിവസങ്ങളിലും വിലയിടിവ് തുടരുമോ അതോ ശനിയാഴ്ച തുടങ്ങിയ തിരിച്ചുകയറ്റം ശക്തമാകുമോ എന്നതാണ് സ്വർണവിപണി ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
അന്താരാഷ്ട്രവിപണിയിൽ സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് ട്രോയ് ഔൺസിന് 16.64 ഡോളർ കൂടി 4,165.58 ഡോളറാണ് വില. 0.40 ശതമാനമാണ് വർധന.
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520
10: 1, 11,040
12: 1,107,20 (രാവിലെ)
12: 1,09,760 (ഉച്ച)
13: 1,09,480
14: 1,08,720
15: 1,08,120
16: 1,08,120
17. 1,08,280
18. 1,08,280
സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):
01: 1,15,080 (Morning)
01: 1,13,720 (After noon)
02: 1,11,480
03: 1,13,920
04: 1,14,880
05: 1,13,520
06: 1,13,520
07: 1,13,040
08: 1,13,920
09: 1,13,160
10: 1,14,040
11: 1,12,120
12: 1,14,040
13: 1,13,240
14: 1,13,000
15: 1,12,320
16: 1,12,520
17: 1,12,080
18: 1,13,240
19: 1,14,280
20: 1,14,280
21: 1,14,160 (Morning)
21: 1,13,360 (After noon)
22: 1,13,480 (Morning)
22: 1,12,440 (After noon)
23: 1,13,080
24: 1,11,960
25: 1,12,080
26: 1,11,960
28: 1,10,120
28: 1,09,320
29: 1,09,120
30: 1,09,680
Don't miss the exclusive news
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register