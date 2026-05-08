Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightMarketchevron_rightസ്വർണവില കുറഞ്ഞു
    Market
    Posted On
    date_range 8 May 2026 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 8 May 2026 10:03 AM IST

    സ്വർണവില കുറഞ്ഞു

    text_fields
    bookmark_border
    Gold Rate
    cancel

    കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു. രണ്ടുദിവസത്തിനിടെ നാലുതവണ കുതിച്ചുചാടിയതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ താഴ്ന്ന് 13,995 രൂപയും പവന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,11,960 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില.

    ചൊവ്വാഴ്ചയായിരുന്നു ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞവില. അന്ന് പവന് 1,09,400 രൂപയായിരുന്നു. പിന്നീട് ബുധൻ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെയും ഉച്ചക്കുമായി നാലുതവണ വിലകൂടി. 2,800 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇന്നലെ 1,12,200 രൂപ നിരക്കിലായിരുന്നു വിപണി ക്ലോസ് ചെയ്തത്.

    അതേസമയം, അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്​പോട് ഗോൾഡ് ട്രോയ് ഔൺസിന് 0.35 ശതമാനം വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 4,715.96 ഡോളറാണ് വില. 16.49 ഡോളർ വർധിച്ചു.

    മേയ് മാസത്തെ സ്വർണ വില

    1- 111720 (Morning)

    1- 110280 (Afternoon)

    1- 109720 (Evening)

    1- 110440 (Night)

    2- 110680

    3- 110680

    4- 110680 (Morning)

    4- 109720 (Afternoon)

    5- Rs. 1,09,400 (Lowest of Month)

    6- 110960 (Morning)

    6- 111560 (Afternoon)

    7- 111800 (Morning)

    7- 1,12,200 (Afternoon) Highest of Month

    8- 1,11,960

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gold RateGoldGold Price
    News Summary - gold price kerala
    Similar News
    Next Story
    X