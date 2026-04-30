    Posted On
    date_range 30 April 2026 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 30 April 2026 10:15 AM IST

    സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; വെള്ളിക്കും ഇടിവ്

    കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്ന് രാവിലെ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13810 രൂപയും പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,10,480 രൂപയുമായി. വെള്ളി കിലോക്ക് 5,000 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപ കുറഞ്ഞ് 250 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില.

    സ്വർണത്തിന് ഇന്നലെ രാവിലെ ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കൂടി 13,875 രൂപയും പവന് 320 രൂപ കൂടി 1,11,000 രൂപയുമായിരുന്നു വില. പിന്നാലെ, ഉച്ചക്ക് ഗ്രാമിന് 85 രൂപയും പവന് 680 രൂപയും കുറഞ്ഞു. ഇന്നലെ വിപണി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പവന് 1,10,320 രൂപയായിരുന്നു വില.

    ആഗോളവിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണം ട്രോയ് ഔണ്‍സിന് 4.08 ഡോളര്‍ കുറഞ്ഞ് 4,543.42 ഡോളറാണ് വില. 0.09 ശതമാനമാണ് കുറഞ്ഞത്.

    ഏപ്രിലിലെ സ്വർണ വില

    1- 111080 (Morning)

    1- 112160 (Evening)

    2 111040 -(Morning)

    2- Rs. 1,09,240 (Afternoon Lowest of Month)

    3- 110680

    4- 110680

    5- 110680

    6- 109360

    6- 110480

    7- 109880

    8- 112800

    9- 111080

    9- 111600

    10- 112200

    10- 111720

    11- 112080

    12- 112080

    13- 111800

    14- 112880

    15- 113920

    16- 114080

    17- 113080

    17- 113640

    18- 1,14,240

    19- Rs. 1,14,240 (Highest of Month)

    20- 113880

    21- 113880

    22- Rs. 1,13,480

    23- 112600 (Morning)

    23- 113200 (Evening)

    24- 112160 (Morning)

    24- 112960 (Evening)

    25- 112960

    26- 112960

    27- 113240 (Morning)

    27- 112720 (Evening)

    28- 1,12,200 (Morning)

    1,10,680 (Evening)

    29. 1,11,000 (Morning)

    1,10,320 (Evening)

    30. 1,10,480

    മാർച്ചിലെ സ്വർണവില

    1. 126920 (Highest of Month)

    2. 1,24,520 (രാവിലെ)1,25,040 (ഉച്ച)

    3. 1,24,6803. 122920

    4. 1,20,640

    5. 1,19,9201,19,440

    6. 1,18,880 (രാവിലെ)1,18,160(ഉച്ചക്ക് ശേഷം)

    7. 1,20,000

    8. 1,20,000

    9. 1,18,560

    10. 1,19,080

    11. 119760

    11. 119320

    12. 118960

    13. 1,18,240

    13. 117840

    14. 117080

    15. 117080

    16. 116720 (Morning)

    16. 1,15,440 (after noon)

    17. 116320

    17. 115920 (Evening)

    18. 1,15,680

    18. 1,15440 (Evening)

    19. 1,13,400

    19. 1,11,400 (Evening)

    19. 110200

    20. 1,10,680

    21. 1,07,040

    22. 1,07,040

    23. 1,02,680 (Morning)

    99,480 (Lowest of Month)

    101080 (Evening)

    105080 (Night)

    24. 1,02,920 (Morning)

    1,04,800 (Noon)

    25- 1,07,560 (Morning)

    1,08,200 (Evening)

    26. 1,07,720

    1,06,000 (Noon)

    27. 1,06120 (Morning)

    1,06760 (Evening)

    28- 108600

    29- 108600

    30- 1,08,000 (Morning)

    108720 (Noon)

    1,09,480 (Evening)

    31. 1,09,480 (Morning)

    1,09,040 (Noon)

    109640 (Evening)

    TAGS: Gold Rate, Gold, Gold Price
    News Summary - gold price kerala
