    date_range 14 Jan 2026 2:29 PM IST
    date_range 14 Jan 2026 2:38 PM IST

    റെക്കോഡുകൾ തകർത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവില; ഉച്ചക്കു ശേഷവും വില കൂടി

    കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോഡുകൾ തകർത്ത് കുതിക്കുകയാണ് സ്വർണ വില. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഗ്രാമിന് 100 രൂപ കൂടി 13,165ലും പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 800 രൂപ വർധിച്ച് 105,320 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. ഉച്ചക്കു ശേഷം 22 കാരറ്റ്(916)സ്വർണം ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കൂടി 13,200ലെത്തി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 280 രൂപ വർധിച്ച് 1,05,600 രൂപയായി പുതിയ റെക്കോഡിടുകയും ചെയ്തു.

    ഇറാനിലെയും വെനിസ്വേലയിലെയും അമേരിക്കൻ ഇടപെടലാണ് സ്വർണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഇറാനുമായി വ്യാപര ബന്ധം പുലർത്തുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് യു.എസ് 25 ശതമാനം പുതിയ തീരുവ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതും സ്വർണവിലയുടെ കുതിപ്പിനെ സ്വാധീനിച്ചു. ആഗോളവിപണിയിലും സ്വർണവില കുതിക്കുകയാണ്.

    കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് സ്വർണ വില ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടന്നത്. പിന്നീട് കുറഞ്ഞിരുന്നു. ജനുവരി ഒന്നിന് 99,040 രൂപയായിരുന്ന സ്വർണവില ജനുവരി അഞ്ചിന് ലക്ഷം കടന്ന് 1,00,780 രൂപയിലെത്തി. ജനുവരി ഒമ്പതുമുതൽ സ്വർണവില കുതിക്കുകയാണ്. വില ഇനിയും വർധിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

    ഈ മാസത്തെ സ്വർണവില

    1- 99,040 (ഈ മാസത്തെ കുറഞ്ഞ നിരക്ക്)

    2- 99,880

    3- 99,600

    4- 99,600

    5- 1,00,760 (രാവിലെ), 1,01,080 (ഉച്ച)

    5- 101360 (വൈകീട്ട്)

    6- 1,01,800

    7- 1,02,280 (രാവിലെ), 101400 (ഉച്ച)

    8 1,01,200

    9- 1,01,720 (രാവി​ലെ), 1,02,160 (ഉച്ച)

    10- 1,03,000

    11- 1,03,000

    12- 1,04,240

    B13- 1,04,520

    14- 1,05,320 (രാവിലെ), 1,05,600 (ഉച്ചക്ക്)


