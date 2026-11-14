വൻ ഇടിവിന് ശേഷം സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ വർധന

വൻ ഇടിവിന് ശേഷം സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ വർധനtext_fields
കൊച്ചി: അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയുടെ ചുവടുപിടിച്ച് കൂപ്പുകുത്തിയ സ്വർണ വിപണിയിൽ ഇന്ന് നേരിയ വർധന. ഇന്ന് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പവന് 200 രൂപ വർധിച്ച് 1,00,920 ആയി. ഗ്രാമിന് 25 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇന്നലെ രണ്ടു തവണകളിലായി 1800 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്നലെ വൈകീട്ട് 1,00,720 രൂപയായിരുന്നു പവന് വില. രാവിലെ പവന് 960 രൂപയും ഉച്ചയോടെ 840 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു.
നവംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,01,840
02: 1,02,200
03. 1,02,400
04. 1,02,600 (morning)
04. 1,04,720
05. 1,07,080
06. 1,07,080
06. 1,05,120
06. 1,05,200
07. 1,05,280
09. 1,06,040
10. 1,05,680 (രാവിലെ)
10. 1,04,640 (വൈകീട്ട്)
11. 1,04,120
12. 1,02,520
13. 1,01,560 (രാവിലെ)
13. 1,00720 (വൈകീട്ട്)
14. 1,00,920
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520
10: 1, 11,040
12: 1,107,20 (രാവിലെ)
12: 1,09,760 (ഉച്ച)
13: 1,09,480
14: 1,08,720
15: 1,08,120
16: 1,08,120
17. 1,08,280
18. 1,08,280
19: 1,08,560
19: 1,07,920 (രാവിലെ)
19: 1,07,120 (ഉച്ച)
20: 1,07,120
21: 1,07,120
22: 1,05,880
23: 1,04,480
24: 1,04,480
25: 1,04,680
26: 1,04,680
27: 1,05,080
28: 1,05,560
29: 1,05,560
30: 1,04,320
31: 1,01,840