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Madhyamam
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    സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം! ഇന്ന് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്

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    കൊച്ചി: ശനിയാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയും തിരിച്ചുവരവിന്റെ ​സൂചന നൽകി നേരിയ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്വർണവില, ഇന്ന് വീണ്ടും താഴോട്ട് പതിച്ചു. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പവന് 640 രൂപയും ഗ്രാമിന് 80 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവൻ വില 1,07,920 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13490 രൂപയുമായി.

    18 കാരറ്റിന് ഗ്രാമിന് 65 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,040 രൂപയായി. വെള്ളിവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഗ്രാമിന് 230 രൂപയാണ് വില. അന്താരാഷ്ട്രവിപണിയിൽ സ്​പോട്ട് ഗോൾഡ് ട്രോയ് ഔൺസിന് 5.24 ഡോളർ കുറഞ്ഞ് 4,135.49 ഡോളറാണ് വില. 0.13 ശതമാനമാണ് കുറവ്.

    അവധി ദിവസത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നലെ നേരിയ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പവന് 280 രൂപയും ഗ്രാമിന് 35 രൂപയുമാണ് കൂടിയത്. ഗ്രാമിന് 13,570 രൂപയും പവന് 1,08,560 രൂപയുമായിരുന്നു വില. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തുടർച്ചയായി അഞ്ചുതവണയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞത്.

    ഒക്ടോബർ 11ന് പവന് 1,11,040 രൂപയായിരുന്നു വില. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. തുടർന്നുള്ള അഞ്ചുദിവസവും താഴേക്ക് നീങ്ങി. ഒക്ടോബർ 12ന് രാവിലെ പവന് 1,10,720 രൂപയായും വൈകീട്ട് 1,09,760 രൂപയായും കുറഞ്ഞു. 13ന് 1,09,480 രൂപയും 14ന് 1,08,720 രൂപയുമായി. 15ന് പവന് 1,08,120 രൂപയിലെത്തിയതോടെ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി. 16നും ഇതേ നിരക്ക് തുടർന്നു. 17ന് ശനിയാഴ്ച 160 രൂപ വർധിച്ചതോടെയാണ് വിലയിടിവിന് താൽക്കാലിക വിരാമമായത്.

    ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,09,440

    02: 1,10,200

    03: 1,09,400

    04: 1,09,400

    05: 1,09,400

    06: 1,09,280

    07: 1,09,680

    8: 109680

    9: 1,10,520

    10: 1, 11,040

    12: 1,107,20 (രാവിലെ)

    12: 1,09,760 (ഉച്ച)

    13: 1,09,480

    14: 1,08,720

    15: 1,08,120

    16: 1,08,120

    17. 1,08,280

    18. 1,08,280

    19: 1,08,560

    19: 1,07,920

    സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):

    01: 1,15,080 (Morning)

    01: 1,13,720 (After noon)

    02: 1,11,480

    03: 1,13,920

    04: 1,14,880

    05: 1,13,520

    06: 1,13,520

    07: 1,13,040

    08: 1,13,920

    09: 1,13,160

    10: 1,14,040

    11: 1,12,120

    12: 1,14,040

    13: 1,13,240

    14: 1,13,000

    15: 1,12,320

    16: 1,12,520

    17: 1,12,080

    18: 1,13,240

    19: 1,14,280

    20: 1,14,280

    21: 1,14,160 (Morning)

    21: 1,13,360 (After noon)

    22: 1,13,480 (Morning)

    22: 1,12,440 (After noon)

    23: 1,13,080

    24: 1,11,960

    25: 1,12,080

    26: 1,11,960

    28: 1,10,120

    28: 1,09,320

    29: 1,09,120

    30: 1,09,680

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    News Summary - Gold price hits month's low today
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