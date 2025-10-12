Begin typing your search above and press return to search.
    Market
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 11:00 AM IST

    സ്വർണവില 5,000 ​തൊട്ടത് നൂറ്റാണ്ടുകളെടുത്ത്; അടുത്ത 5000 കൂടാൻ മൂന്നുവർഷം; ഒടുവിൽ വെറും ഒമ്പത് ദിവസം

    ​കൊച്ചി: സ്വർണവില ലക്ഷത്തിലേക്ക് കുതിക്കവേ, കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി വില വർധിച്ചത് അതിവേഗത്തിൽ. സ്വർണം പവന് ആദ്യമായി 5000 രൂപയിലെത്താൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾ എടുത്തെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ദിവസങ്ങൾക്കകമാണ് പവന് 5000 രൂപ വർധിക്കുന്നത്. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ 85,000 രൂപയിൽനിന്ന് 90,000 രൂപയാകാൻ ​വെറും ഒമ്പത് ദിവസം മാത്രമാണ് വേണ്ടി വന്നത്.

    2005-2006 കാലയളവിലാണ് സ്വർണവില 5,000 കടന്നത്. 2006 മാർച്ച് 31ന് ഒരു പവൻ സ്വർണവില 6,255 ആയിരുന്നു. 2005 മാർച്ച് 31ന് ഇത് 4550 ആയിരുന്നു. 100 വർഷംമുമ്പ്, 1925 മാർച്ച് 31ന് 13.75 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില. 1990കളിലും 2000ന്റെ തുടക്കത്തിലും 3,000 രൂപയ്ക്കും 4,500 രൂപയ്ക്കും ഇടയിലായിരുന്നു വില.

    2006ന് ശേഷം അടുത്ത 5,000 രൂപയുടെ വർധനവിന് മൂന്ന് വർഷമെടുത്തു. 2009 ജനുവരിയിലാണ് 10,400 രൂപ കൈവരിച്ചത്. 2009 മാർച്ച് 31ന് വില 11,077 ആയി. 2010 നവംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത 5000 രൂപ കൂടി വില 15,000 തൊട്ടു. എന്നാൽ, അടുത്ത ഒമ്പത് മാസത്തിനകം 20,000 തൊട്ടതോടെ സ്വർണവില 2011 ആഗസ്റ്റ് 19ന് 20520 രൂപയായി.

    പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ സ്വർണവില ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളിലൂടെ കടന്നുപോയെങ്കിലും അടുത്ത 5000 രൂപയുടെ വർധനവിന് എട്ടുവർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു. 2019 ജൂലൈ മൂന്നിനാണ് സ്വർണം 25,000 കടന്നത്. 25320 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില. ആറുമാസത്തിനകം അടുത്ത 5000 രൂപയുടെ വർധനവിനും വിപണി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. 2020 ജനുവരി ആറിനാണ് 30,200 രൂപയിലേക്ക് സ്വർണം എത്തിയത്.

    കോവിഡിൽ കുതിച്ചു

    കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് വിപണി അടച്ചിട്ട തുടർമാസങ്ങളിൽ സ്വർണവില നാൾക്കുനാൾ വർധിച്ചു. ആ വർഷം തന്നെ മേയ് 18ന് 35,040 രൂപയിലേക്ക് കുതിച്ചു. 5000 രൂപ വർധിക്കാൻ എടുത്തത് വെറും നാലുമാസം. രണ്ടുമാസം പിന്നിട്ടപ്പോ​ഴേക്ക് വീണ്ടും 5000 വർധിച്ച് 2020 ജൂലൈ 31ന് 40,000 രൂപയിലെത്തി. കോവിഡ് മാറിയതോടെ സ്വർണം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ് 30,000ത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി.

    പിന്നീട് മൂന്ന് വർഷത്തോളം എടുത്താണ് സ്വർണം 45,000ത്തിൽ എത്തിയത്. 2023 ഏപ്രിൽ 14ന് 45,320 രൂപയായിരുന്നു വില. ഒരുവർഷത്തിനകം 2024മാർച്ച് 29ന് വില 50,000 പിന്നിട്ടു. നാലുമാസം കഴിഞ്ഞ് ജൂലൈ 17ന് 55,000 രൂപയായി വില കുതിച്ചുയർന്നു.

    2024 ഒക്ടോബർ 31ന് 59,640 രൂപയായിരുന്നു ഒരുപവന്റെ വില. ഇതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റെക്കോഡ് വില.

    2025ൽ റോക്കറ്റ് വേഗം

    ഈ വർഷം അഭൂതപൂർവമായ വില വർധനവിനാണ് സ്വർണവിപണി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ജനുവരി ഒന്നിന് 57,200 രൂപയിലാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത്. പിന്നീട് വെച്ചടി വെച്ചടി കയറിയ സ്വർണത്തിന് ഒരിക്കലും ഇതേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വില ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ജനുവരി 22ന് 60,200 പിന്നിട്ട് അടുത്ത 5000 രൂപയുടെ വർധന കൈവരിച്ചു. രണ്ടുമാസത്തിനകം മാർച്ച് 14ന് 65,840 രൂപയായ​തോടെ അടുത്ത നാഴികക്കല്ല് കടന്നു. അടുത്ത രണ്ടുമാസത്തിനകം വീണ്ടും 5000 രൂപ വർധിച്ച് വില 70,160 (ഏപ്രിൽ 12) രൂപയായി.

    മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞ് ജൂലൈ 23ന് 75,040 ആയി. സെപ്റ്റംബർ 9ന് 80,880 ആയതോടെ 5000 വർധിക്കാനുള്ള കാലയളവ് ഒന്നരമാസമായി കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ, വെറും 20 ദിവസത്തിനകം വീണ്ടും 5000 രൂപ വർധിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 29ന് തന്നെ 85,360 ആയി ഉയർന്നു. പിന്നീട് ഒമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും (ഒക്ടോബർ 8ന്)സ്വർണവില 90,000 കടന്ന് 90,320ൽ എത്തി.

    കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ സ്വർണവില

    1925 31-March 13.75

    1930 31-March 13.57

    1935 31-March 22.65

    1940 31-March 26.77

    1945 31-March 45.49

    1950 31-March 72.75

    1955 31-March 58.11

    1960 31-March 82.05

    1965 31-March 90.20

    1970 31-March 135.30

    1975 31-March 396

    1980 31-March 975

    1985 31-March 1573

    1990 31-March 2493

    1995 31-March 3432

    1996 31-March 3784

    1997 31-March 3432

    1998 31-March 2966

    1999 31-March 3106

    2000 31-March 3212

    2001 31-March 3073

    2002 31-March 3670

    2003 31-March 3857

    2004 31-March 4448

    2005 31-March 4550

    2006 31-March 6255

    2007 31-March 6890

    2008 31-March 8892

    2009 31-March 11077

    2010 31-March 12280

    2011 31-March 15560

    2012 31-March 20880

    2013 31-March 22240

    2014 31-March 21480

    2015 31-March 19760

    2016 31-March 21360

    2017 31-March 21800

    2018 31-March 22600

    2019 31-March 23720

    2020 31-March 32000

    2021 31-March 32880

    2022 31-March 38120

    2023 31-March 44000

    2024 31-March 50200

    2025 31-March 67400

    2025 12 -Oct 91,120

    2025ലെ സ്വർണവില

    January 15 58720

    February 15 63120

    March 15 65760

    April 15 69760

    May 15 68880

    June 15 74560

    July 15 73160

    August 15 74240

    September 15 81440

    2025 ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില

    1- 87,000

    1- 87,440

    2- 87,040

    3- 86,560 (Lowest of Month)

    3- 86,920

    4- 87,560

    5- 87,560

    6- 88,560

    7- 89,480

    8 - 90,880

    9- 91,040

    10- 89,680 (രാവിലെ), 90, 720 (ഉച്ചതിരിഞ്ഞ്)

    11- 91,120 (രാവിലെ) 91,120 (ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് Highest of Month)

    സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില

    1- 77,640 (Lowest of Month)

    2- 77800

    3- 78440

    4- 78360

    5- 78920

    6- 79560

    7- 79560

    8- 79480

    8- 79880

    9- 80880

    10- 81040

    11- 81040

    12- 81600

    13- 81520

    14 81520

    15- 81440

    16- 82080

    17- 81920

    18- 81520

    19- 81640

    20- 82240

    21- 82240

    22- 82560

    22- 82920

    23- 83840

    23- 84840

    24- 84600

    25- 83920

    26- 84240

    27- 84680

    28- 84680

    29- 85360

    29- 85720

    30- 86,760 (Highest of Month)

    30- 86120

