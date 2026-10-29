സ്വർണവിലയിൽ വൻ കയറ്റിറക്കം: രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ കുറഞ്ഞത് 6,560 രൂപ, തിരിച്ചുവരവിന് ഇന്ന് ബ്രേക്ക്; വെള്ളി വില കുറഞ്ഞു

സ്വർണവിലയിൽ വൻ കയറ്റിറക്കം: രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ കുറഞ്ഞത് 6,560 രൂപ, തിരിച്ചുവരവിന് ഇന്ന് ബ്രേക്ക്; വെള്ളി വില കുറഞ്ഞുtext_fields
കൊച്ചി: ഈ മാസം വൻ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. വൻ ഇടിവിൽനിന്ന് തുടർച്ചയായ നാലു ദിവസവും വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇന്നലത്തെ അതേ വില തുടരുന്നു. ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 60രൂപ വർധിച്ച് 13,195ഉം പവന് 480 കൂടി 1,05,560 രൂപയുമായിരുന്നു. ഇന്നും വിപണിയിൽ ഈ നിരക്കാണ്.
ഒക്ടോബർ 23നാണ് സ്വർണം ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കായ പവന് 1,04,480 രൂപയിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് സ്വർണവില തിരിച്ച് കയറാൻ തുടങ്ങിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച പവന് 400 രൂപയും ഗ്രാമിന് 50 രൂപയും കൂടിയിരുന്നു. പവന് 1,05,080 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13,135 രൂപയുമായിരുന്നു വില.
ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് പവന് 1,09,440 രൂപയായിരുന്നു വില. പത്തിനും 11നും 1,11,040 രൂപയിലെത്തി മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ, പിന്നാലെ വില ഇടിയാൻ തുടങ്ങി. ഒക്ടോബർ 23ന് പവന് 1,04,480 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കാണിത്. ഉയർന്ന വിലയിൽനിന്ന് 6,560 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത്.
തുടർന്ന് വില പതിയെ തിരിച്ചുകയറി. മാസത്തിന്റെ തുടക്കവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പവന് 3,880 രൂപ കുറവാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽനിന്ന് 1,080 രൂപ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
വെള്ളിവിലയിൽ ഇന്ന് ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപ കുറഞ്ഞ് 215 രൂപയാണ് വില.
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520
10: 1, 11,040
12: 1,107,20 (രാവിലെ)
12: 1,09,760 (ഉച്ച)
13: 1,09,480
14: 1,08,720
15: 1,08,120
16: 1,08,120
17. 1,08,280
18. 1,08,280
19: 1,08,560
19: 1,07,920 (രാവിലെ)
19: 1,07,120 (ഉച്ച)
20: 1,07,120
21: 1,07,120
22: 1,05,880
23: 1,04,480
24: 1,04,480
25: 1,04,680
26: 1,04,680
27: 1,05,080
28: 1,05,560
29: 1,05,560
സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):
01: 1,15,080 (Morning)
01: 1,13,720 (After noon)
02: 1,11,480
03: 1,13,920
04: 1,14,880
05: 1,13,520
06: 1,13,520
07: 1,13,040
08: 1,13,920
09: 1,13,160
10: 1,14,040
11: 1,12,120
12: 1,14,040
13: 1,13,240
14: 1,13,000
15: 1,12,320
16: 1,12,520
17: 1,12,080
18: 1,13,240
19: 1,14,280
20: 1,14,280
21: 1,14,160 (Morning)
21: 1,13,360 (After noon)
22: 1,13,480 (Morning)
22: 1,12,440 (After noon)
23: 1,13,080
24: 1,11,960
25: 1,12,080
26: 1,11,960
28: 1,10,120
28: 1,09,320
29: 1,09,120
30: 1,09,680