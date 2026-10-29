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    സ്വർണവിലയിൽ വൻ കയറ്റിറക്കം: രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ കുറഞ്ഞത് 6,560 രൂപ, തിരിച്ചുവരവിന് ഇന്ന് ബ്രേക്ക്; വെള്ളി വില കുറഞ്ഞു

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    കൊച്ചി: ഈ മാസം വൻ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. വൻ ഇടിവിൽനിന്ന് തുടർച്ചയായ നാലു ദിവസവും വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇന്നലത്തെ അതേ വില തുടരുന്നു. ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 60രൂപ വർധിച്ച് 13,195ഉം പവന് 480 കൂടി 1,05,560 രൂപയുമായിരുന്നു. ഇന്നും വിപണിയിൽ ഈ നിരക്കാണ്.

    ഒക്ടോബർ 23നാണ് സ്വർണം ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കായ പവന് 1,04,480 രൂപയിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് സ്വർണവില തിരിച്ച് കയറാൻ തുടങ്ങിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച പവന് 400 രൂപയും ഗ്രാമിന് 50 രൂപയും കൂടിയിരുന്നു. പവന് 1,05,080 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13,135 രൂപയുമായിരുന്നു വില.

    ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് പവന് 1,09,440 രൂപയായിരുന്നു വില. പത്തിനും 11നും 1,11,040 രൂപയിലെത്തി മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ, പിന്നാലെ വില ഇടിയാൻ തുടങ്ങി. ഒക്ടോബർ 23ന് പവന് 1,04,480 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കാണിത്. ഉയർന്ന വിലയിൽനിന്ന് 6,560 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത്.

    തുടർന്ന് വില പതിയെ തിരിച്ചുകയറി. മാസത്തിന്റെ തുടക്കവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പവന് 3,880 രൂപ കുറവാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽനിന്ന് 1,080 രൂപ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

    വെള്ളിവിലയിൽ ഇന്ന് ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപ കുറഞ്ഞ് 215 രൂപയാണ് വില.

    ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,09,440

    02: 1,10,200

    03: 1,09,400

    04: 1,09,400

    05: 1,09,400

    06: 1,09,280

    07: 1,09,680

    8: 109680

    9: 1,10,520

    10: 1, 11,040

    12: 1,107,20 (രാവിലെ)

    12: 1,09,760 (ഉച്ച)

    13: 1,09,480

    14: 1,08,720

    15: 1,08,120

    16: 1,08,120

    17. 1,08,280

    18. 1,08,280

    19: 1,08,560

    19: 1,07,920 (രാവിലെ)

    19: 1,07,120 (ഉച്ച)

    20: 1,07,120

    21: 1,07,120

    22: 1,05,880

    23: 1,04,480

    24: 1,04,480

    25: 1,04,680

    26: 1,04,680

    27: 1,05,080

    28: 1,05,560

    29: 1,05,560

    സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):

    01: 1,15,080 (Morning)

    01: 1,13,720 (After noon)

    02: 1,11,480

    03: 1,13,920

    04: 1,14,880

    05: 1,13,520

    06: 1,13,520

    07: 1,13,040

    08: 1,13,920

    09: 1,13,160

    10: 1,14,040

    11: 1,12,120

    12: 1,14,040

    13: 1,13,240

    14: 1,13,000

    15: 1,12,320

    16: 1,12,520

    17: 1,12,080

    18: 1,13,240

    19: 1,14,280

    20: 1,14,280

    21: 1,14,160 (Morning)

    21: 1,13,360 (After noon)

    22: 1,13,480 (Morning)

    22: 1,12,440 (After noon)

    23: 1,13,080

    24: 1,11,960

    25: 1,12,080

    26: 1,11,960

    28: 1,10,120

    28: 1,09,320

    29: 1,09,120

    30: 1,09,680

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    News Summary - Gold price falls Rs 6,560 in two weeks, silver down
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