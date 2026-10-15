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    നാലാം ദിനവും സ്വർണവില താഴോട്ട്; വെള്ളിവിലയും കുറഞ്ഞു

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    നാലാം ദിനവും സ്വർണവില താഴോട്ട്; വെള്ളിവിലയും കുറഞ്ഞു
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    കൊച്ചി: തുടർച്ചയായി നാലാം ദിവസവും സ്വർണ വില കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. 2,920 രൂപയാണ് നാലുദിവസം കൊണ്ട് പവന് കുറഞ്ഞത്. 70 ദിവസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വിപണനം നടക്കുന്നത്. വെള്ളിവിലയിലും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി.

    ഇന്ന് സ്വർണം പവന് 600 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,08,120 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 75 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ 13,515 രൂപയായി ഗ്രാംവില.

    ഇന്നലെ പവന് 760 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,08,720 രൂപയും ഗ്രാമിന് 95 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13590 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ചൊവ്വാഴ്ച പവന് 280 രൂപയും ഗ്രാമിന് 35 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച രണ്ടുതവണയാണ് വില കുറഞ്ഞത്. രാവിലെ ഗ്രാമിന് 40 രൂപയും പവന് 320 രൂപയും കുറഞ്ഞു. ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് പവന് 960 രൂപയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത്. ഒക്ടോബർ 11നാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പവന് 1, 11,040 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.

    അ​തേസമയം, അന്താരാഷ്ട്രവിപണിയിൽ സ്​പോട്ട് ഗോൾഡ് ട്രോയ് ഔൺസിന് വൻ തിരിച്ചുവരവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 58.30 ഡോളർ കൂടി. 4,145.23 ഡോളറാണ് ഇന്നത്തെ വില. 1.43 ശതമാനമാണ് വർധന.

    ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,09,440

    02: 1,10,200

    03: 1,09,400

    04: 1,09,400

    05: 1,09,400

    06: 1,09,280

    07: 1,09,680

    8: 109680

    9: 1,10,520

    10: 1, 11,040

    12: 1,107,20 (രാവിലെ)

    12: 1,09,760 (ഉച്ച)

    13: 1,09,480

    14: 1,08,720

    15: 1,08,120

    സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):

    01: 1,15,080 (Morning)

    01: 1,13,720 (After noon)

    02: 1,11,480

    03: 1,13,920

    04: 1,14,880

    05: 1,13,520

    06: 1,13,520

    07: 1,13,040

    08: 1,13,920

    09: 1,13,160

    10: 1,14,040

    11: 1,12,120

    12: 1,14,040

    13: 1,13,240

    14: 1,13,000

    15: 1,12,320

    16: 1,12,520

    17: 1,12,080

    18: 1,13,240

    19: 1,14,280

    20: 1,14,280

    21: 1,14,160 (Morning)

    21: 1,13,360 (After noon)

    22: 1,13,480 (Morning)

    22: 1,12,440 (After noon)

    23: 1,13,080

    24: 1,11,960

    25: 1,12,080

    26: 1,11,960

    28: 1,10,120

    28: 1,09,320

    29: 1,09,120

    30: 1,09,680

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    News Summary - Gold price falls for fourth day, silver also down
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