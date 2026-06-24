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    Market
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 6:27 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 6:27 PM IST

    വൈകീട്ട് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; സ്വർണ വില ലക്ഷത്തിന് താ​​ഴേക്കോ​?

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    Gold Rate
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    കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് രാവിലെ ഇടിഞ്ഞ സ്വർണവിലയിൽ വൈകീട്ട് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് രണ്ടു തവണയായി ഗ്രാമിന് 155രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. വൈകീട്ട് 130രൂപ കുറഞ്ഞ് ഗ്രാമിന് 13,100രൂപയും പവന് 1,040 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,04,800 രൂപയുമായി.ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയാണിത്. 90 ദിവസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വിപണനം നടക്കുന്നത്.ഇന്ന് രാവിലെ ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,230 രൂപയും പവന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,05,840 രൂപയിലുമെത്തിയിരുന്നു.

    ഇന്നലെ രാവി​ലെയും ഉച്ചക്ക് ശേഷവും വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 310 രൂപയും പവന് 2,480 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. 1,06,040 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലെ വിപണി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വില.

    കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തുടർച്ചയായി നാലുദിവസം വൻ ഇടിവ് അനുഭവപ്പെട്ട സ്വർണ വിപണി, ശനിയാഴ്ച മുതലാണ് തിരിച്ചുകയറാൻ തുടങ്ങിയത്. ശനിയാഴ്ച ഗ്രാമിന് 20 രൂപ വർധിച്ചു. പവന് 160 രൂപ കൂടി 107120 ആയി. 21നും ഇതേ വില തന്നെയായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയും ഉച്ചക്കുമായി 1,400 രൂപയാണ് പവന് കൂടിയത്.

    ജൂണിലെ സ്വർണവില

    1: 1,14,560

    2: 1,14,560

    3: 1,14,560

    4: 1,14,480

    5: 1,14,200

    6: 112000

    7: 112000

    8: 1,11,240

    9: 1,12,320

    10: 10,09,160

    10: 108360

    11: 1,06,800

    12: 1,08,960

    13: 1,09,320

    14: 1,09,320

    15: 1,11,120

    16: 1,11,000

    17: 1,10,800

    18: 1,09,640

    19: 1,06,960

    20: 107120

    21: 107120

    22: 107440

    22: 108520

    23: 1,07,000

    23: 1,06,040

    24: 1,05,840 ( Morning)

    24: 1,04,800 (Evening, Lowest of Month)

    മേയ് മാസത്തെ സ്വർണവില

    1: 111720 (Morning)

    1: 110280 (Afternoon)

    1: 109720 (Evening)

    1: 110440 (Night)

    2: 110680

    3: 110680

    4: (Morning) 110680

    4: (Afternoon) 109720

    5: 1,09,400 (Lowest of Month)

    6: (Morning) 110960

    6 (Afternoon) 111560

    7: (Morning) 111800

    7: (Afternoon) 112200

    8: 111960

    9: 111720

    10: 111720

    11: (Morning) 111560

    11: (Night) 112520

    12: 112920

    13: (Morning) Rs. 1,23,120 (Highest of Month)

    13: 118800

    14: 119040

    15: (Morning) 117400

    15: (Afternoon) 115800

    16: 115080

    17: 115080

    18: 114560

    19: 115160

    20: (Morning) 116120

    20: (Evening) 116920

    21: 117280

    22: 116960

    23: 116640

    24: 116640

    25: 1,16,880

    26: 1,16,520

    27: 1,15,000

    28: 1,14,440

    29: 1,15,600

    30: 1,15,160

    31: 1,15,160

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    TAGS:EconomyPrice dropGold RateGold Price
    News Summary - Gold Price Falls Again in Evening, Will It Drop Below Rs 1 Lakh?
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