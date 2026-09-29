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Madhyamam
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    ഇന്നും സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; എട്ടുമാസം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞത് 22,040 രൂപ

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    ഇന്നും സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; എട്ടുമാസം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞത് 22,040 രൂപ
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    കോഴിക്കോട്: ഇന്നലെ തുടർച്ചയായി രണ്ടു തവണ കുറഞ്ഞ സ്വർണവില ഇന്നും താഴോട്ട്. പവന് 200 ​രൂപയും ഗ്രാമിന് 25 ​രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 13640 പവന് 1,09,120 രൂപയുമായി.

    ഇന്ന​ലെ രാവിലെയും ഉച്ചക്ക് ശേഷവുമായി പവന് 2640 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരു പവന് 1,09,320 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13,665 രൂപയുമായിരുന്നു വില. രാവിലെ ഒറ്റയടിക്ക് 1840 രൂപയും ഉച്ചക്ക് ശേഷം 800 രൂപയുമാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. ഗ്രാമിന് രാവിലെ 230 രൂപയും ഉച്ചക്ക് ശേഷം 100 രൂപയും കുറഞ്ഞ് 13,665 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്.

    എട്ടുമാസം കൊണ്ട് പവന് കുറഞ്ഞത് 22,040 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഈ വർഷം ജനുവരി 29നാണ് കേരളത്തിൽ സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിലെത്തിയത്. പവന് 1,31,160 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില. ഇന്ന് പവൻ വില 1,09,120 രൂപ ആയി താഴ്ന്നു. എട്ടുമാസം ​കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽനിന്ന് 22,040 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായത്.

    2026 ജനുവരി 29-ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണം 5,594.82 ഡോളർ വരെ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വില 4,128.88 ഡോളറിലേക്ക് താഴ്ന്നതോടെ റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1,465.94 ഡോളർ ആണ് കുറഞ്ഞത്. 25 ശതമാനത്തിലേറെ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണ വില 4100 ഡോളർ വരെ കുറയാമെന്നും അതിന് മുമ്പ് തന്നെ തിരിച്ചു കയറാം എന്നും സൂചനയുണ്ട്.

    മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നത് സ്വർണ്ണവിപണിയിലെ പ്രധാന സമ്മർദ ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ്. എണ്ണവില ഉയരുന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ പണപ്പെരുപ്പ സമ്മർദം വർധിപ്പിക്കുകയും അമേരിക്കൻ കേന്ദ്രബാങ്ക് പലിശനിരക്ക് ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരാനുള്ള സാധ്യത ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉയർന്ന പലിശനിരക്ക് പലിശ വരുമാനം നൽകാത്ത സ്വർണത്തിന്റെ ആകർഷണം കുറയ്ക്കുന്നതിനാൽ സ്വർണവിലയിൽ സമ്മർദം വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം അമേരിക്കൻ ഡോളറിന്റെ ശക്തി, യുഎസ് ബോണ്ട് യീൽഡുകളിലെ മാറ്റം, നിക്ഷേപകരുടെ ലാഭമെടുപ്പ്, ഓഹരി വിപണികളിലേക്കുള്ള പണത്തിന്റെ നീക്കം എന്നിവയും സ്വർണ്ണവിലയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇടിവിന് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവരാനിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ പണപ്പെരുപ്പ-തൊഴിൽ കണക്കുകളും വിപണിയുടെ ദിശ നിർണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമാകും.

    സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):

    01: 1,15,080 (Morning)

    01: 1,13,720 (After noon)

    02: 1,11,480

    03: 1,13,920

    04: 1,14,880

    05: 1,13,520

    06: 1,13,520

    07: 1,13,040

    08: 1,13,920

    09: 1,13,160

    10: 1,14,040

    11: 1,12,120

    12: 1,14,040

    13: 1,13,240

    14: 1,13,000

    15: 1,12,320

    16: 1,12,520

    17: 1,12,080

    18: 1,13,240

    19: 1,14,280

    20: 1,14,280

    21: 1,14,160 (Morning)

    21: 1,13,360 (After noon)

    22: 1,13,480 (Morning)

    22: 1,12,440 (After noon)

    23: 1,13,080

    24: 1,11,960

    25: 1,12,080

    26: 1,11,960

    28: 1,10,120

    28: 1,09,320

    29: 1,09,120

    ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ സ്വർണവില

    1- 105760

    2- 105760

    3- 105760

    4- Rs. 1,05,600 (Lowest of Month)

    5-(Morning) 106880

    5-(Afternoon) 107680

    6 109800

    7-(Morning) 109920

    7-(Evening) 110920

    8- 111720

    9- 111720

    10- 111440

    11-(Morning) 113760

    11-(Afternoon) 112800

    12- 113560

    13-(Morning) 113760

    13-(Afternoon) 112640

    14-(Morning) 112120

    14-(Evening) 113240

    15- 113760

    16- 113760

    17- 114160

    18- 114320

    19- 113640

    20- 116800

    21-(Morning) 117680

    21-(Afternoon) 118480

    22- 119600

    23- 119600

    24- 1,20,240 (Highest of Month)

    25- 120080

    26- 120080

    27-(Morning) 119520

    27-(Afternoon) 117800

    28-(Morning) 117200

    28-(Afternoon) 118160

    29- 116040

    30- 116040

    31- 114960

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    News Summary - Gold price falls again, down Rs 22,040 in 8 months
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