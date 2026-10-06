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    ഇടവേളക്ക് ശേഷം സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു

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    ഇടവേളക്ക് ശേഷം സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു
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    കൊച്ചി: രണ്ടുദിവസത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും നേരിയ ഇടിവ്. പവന് 120 രൂപയും ഗ്രാമിന് 15 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന് 1,09,280 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13660 രൂപയുമായി.

    ശനി, ഞായർ, തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിൽ പവന് 1,09,400 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13,675 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ഡോളറിന്‍റെ മൂല്യം, യു.എസ് ട്രഷറി ബോണ്ട് യീൽഡ്, പണപ്പെരുപ്പം ഒപ്പം യു.എസിലെ തൊഴിൽ കണക്കുകൾ ദുർബലമായതുും സ്വർണ വിലയിലെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.

    അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്​പോട്ട് ഗോൾഡ് ട്രോയ് ഔൺസിന് 3.17 ഡോളർ കുറഞ്ഞു. 4,127.03 ഡോളറാണ് വില. കേരളത്തിൽ ഈ വർഷം ജനുവരി 29നായിരുന്നു ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വർണവില. അന്ന് പവന് 1,31,160 രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

    ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,09,440

    02: 1,10,200

    03: 1,09,400

    04: 1,09,400

    05: 1,09,400

    06: 1,09,280

    സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):

    01: 1,15,080 (Morning)

    01: 1,13,720 (After noon)

    02: 1,11,480

    03: 1,13,920

    04: 1,14,880

    05: 1,13,520

    06: 1,13,520

    07: 1,13,040

    08: 1,13,920

    09: 1,13,160

    10: 1,14,040

    11: 1,12,120

    12: 1,14,040

    13: 1,13,240

    14: 1,13,000

    15: 1,12,320

    16: 1,12,520

    17: 1,12,080

    18: 1,13,240

    19: 1,14,280

    20: 1,14,280

    21: 1,14,160 (Morning)

    21: 1,13,360 (After noon)

    22: 1,13,480 (Morning)

    22: 1,12,440 (After noon)

    23: 1,13,080

    24: 1,11,960

    25: 1,12,080

    26: 1,11,960

    28: 1,10,120

    28: 1,09,320

    29: 1,09,120

    30: 1,09,680

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    News Summary - Gold price falls again after a break
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