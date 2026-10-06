ഇടവേളക്ക് ശേഷം സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു

ഇടവേളക്ക് ശേഷം സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞുtext_fields
കൊച്ചി: രണ്ടുദിവസത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും നേരിയ ഇടിവ്. പവന് 120 രൂപയും ഗ്രാമിന് 15 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന് 1,09,280 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13660 രൂപയുമായി.
ശനി, ഞായർ, തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിൽ പവന് 1,09,400 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13,675 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ഡോളറിന്റെ മൂല്യം, യു.എസ് ട്രഷറി ബോണ്ട് യീൽഡ്, പണപ്പെരുപ്പം ഒപ്പം യു.എസിലെ തൊഴിൽ കണക്കുകൾ ദുർബലമായതുും സ്വർണ വിലയിലെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് ട്രോയ് ഔൺസിന് 3.17 ഡോളർ കുറഞ്ഞു. 4,127.03 ഡോളറാണ് വില. കേരളത്തിൽ ഈ വർഷം ജനുവരി 29നായിരുന്നു ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വർണവില. അന്ന് പവന് 1,31,160 രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):
01: 1,15,080 (Morning)
01: 1,13,720 (After noon)
02: 1,11,480
03: 1,13,920
04: 1,14,880
05: 1,13,520
06: 1,13,520
07: 1,13,040
08: 1,13,920
09: 1,13,160
10: 1,14,040
11: 1,12,120
12: 1,14,040
13: 1,13,240
14: 1,13,000
15: 1,12,320
16: 1,12,520
17: 1,12,080
18: 1,13,240
19: 1,14,280
20: 1,14,280
21: 1,14,160 (Morning)
21: 1,13,360 (After noon)
22: 1,13,480 (Morning)
22: 1,12,440 (After noon)
23: 1,13,080
24: 1,11,960
25: 1,12,080
26: 1,11,960
28: 1,10,120
28: 1,09,320
29: 1,09,120
30: 1,09,680
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