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    സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം; വീണ്ടും കുറഞ്ഞു

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    https://www.madhyamam.com/tags/gold-trade
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    കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്. രണ്ടര മാസത്തിനിടെയുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ വിപണി ആരംഭിച്ചത്. പവന് 1,240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,05,880 ആണ് വില. ഗ്രാമിന് 155 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,235 രൂപയിലുമെത്തി. ബുധനാഴ്ച വിലയിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയും ഉച്ചക്കുമായി രണ്ടുതവണയാണ് വില കുറഞ്ഞത്.

    ചൊവ്വാഴ്ച 1440 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. രാവിലെ പവന് 640 രൂപയും ഗ്രാമിന് 80 രൂപയും കുറഞ്ഞ് യഥാക്രമം 1,07,920 രൂപയും 13490 രൂപയുമായി. ഉച്ചക്ക് പവന് 800 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,07,120 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 100 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13390 രൂപയാണ് വില. ഇന്നും ഇതേ വില തുടരുകയാണ്.

    കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തുടർച്ചയായി അഞ്ചുതവണയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ചയും ഇക്കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയും തിരിച്ചുവരവിന്റെ ​സൂചന നൽകി നേരിയ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

    ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,09,440

    02: 1,10,200

    03: 1,09,400

    04: 1,09,400

    05: 1,09,400

    06: 1,09,280

    07: 1,09,680

    8: 109680

    9: 1,10,520

    10: 1, 11,040

    12: 1,107,20 (രാവിലെ)

    12: 1,09,760 (ഉച്ച)

    13: 1,09,480

    14: 1,08,720

    15: 1,08,120

    16: 1,08,120

    17. 1,08,280

    18. 1,08,280

    19: 1,08,560

    19: 1,07,920 (രാവിലെ)

    19: 1,07,120 (ഉച്ച)

    20: 1,07,120

    21: 1,07,120

    22: 1,05,880 (രാവിലെ)

    സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):

    01: 1,15,080 (Morning)

    01: 1,13,720 (After noon)

    02: 1,11,480

    03: 1,13,920

    04: 1,14,880

    05: 1,13,520

    06: 1,13,520

    07: 1,13,040

    08: 1,13,920

    09: 1,13,160

    10: 1,14,040

    11: 1,12,120

    12: 1,14,040

    13: 1,13,240

    14: 1,13,000

    15: 1,12,320

    16: 1,12,520

    17: 1,12,080

    18: 1,13,240

    19: 1,14,280

    20: 1,14,280

    21: 1,14,160 (Morning)

    21: 1,13,360 (After noon)

    22: 1,13,480 (Morning)

    22: 1,12,440 (After noon)

    23: 1,13,080

    24: 1,11,960

    25: 1,12,080

    26: 1,11,960

    28: 1,10,120

    28: 1,09,320

    29: 1,09,120

    30: 1,09,680

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    News Summary - Gold price falls again
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