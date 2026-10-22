സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം; വീണ്ടും കുറഞ്ഞു

സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം; വീണ്ടും കുറഞ്ഞുtext_fields
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്. രണ്ടര മാസത്തിനിടെയുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ വിപണി ആരംഭിച്ചത്. പവന് 1,240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,05,880 ആണ് വില. ഗ്രാമിന് 155 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,235 രൂപയിലുമെത്തി. ബുധനാഴ്ച വിലയിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയും ഉച്ചക്കുമായി രണ്ടുതവണയാണ് വില കുറഞ്ഞത്.
ചൊവ്വാഴ്ച 1440 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. രാവിലെ പവന് 640 രൂപയും ഗ്രാമിന് 80 രൂപയും കുറഞ്ഞ് യഥാക്രമം 1,07,920 രൂപയും 13490 രൂപയുമായി. ഉച്ചക്ക് പവന് 800 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,07,120 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 100 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13390 രൂപയാണ് വില. ഇന്നും ഇതേ വില തുടരുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തുടർച്ചയായി അഞ്ചുതവണയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ചയും ഇക്കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയും തിരിച്ചുവരവിന്റെ സൂചന നൽകി നേരിയ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520
10: 1, 11,040
12: 1,107,20 (രാവിലെ)
12: 1,09,760 (ഉച്ച)
13: 1,09,480
14: 1,08,720
15: 1,08,120
16: 1,08,120
17. 1,08,280
18. 1,08,280
19: 1,08,560
19: 1,07,920 (രാവിലെ)
19: 1,07,120 (ഉച്ച)
20: 1,07,120
21: 1,07,120
22: 1,05,880 (രാവിലെ)
സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):
01: 1,15,080 (Morning)
01: 1,13,720 (After noon)
02: 1,11,480
03: 1,13,920
04: 1,14,880
05: 1,13,520
06: 1,13,520
07: 1,13,040
08: 1,13,920
09: 1,13,160
10: 1,14,040
11: 1,12,120
12: 1,14,040
13: 1,13,240
14: 1,13,000
15: 1,12,320
16: 1,12,520
17: 1,12,080
18: 1,13,240
19: 1,14,280
20: 1,14,280
21: 1,14,160 (Morning)
21: 1,13,360 (After noon)
22: 1,13,480 (Morning)
22: 1,12,440 (After noon)
23: 1,13,080
24: 1,11,960
25: 1,12,080
26: 1,11,960
28: 1,10,120
28: 1,09,320
29: 1,09,120
30: 1,09,680