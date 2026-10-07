ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു

ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; സ്വർണ വില കുറഞ്ഞുtext_fields
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ വർധിച്ച സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വൻ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് 480 രൂപ കുറഞ്ഞ് വില വീണ്ടും 1,10,000 രൂപക്ക് താഴെയെത്തി. 1,09,680 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില. ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,710 രൂപയിലുമെത്തി.
തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നതിന് ശേഷം ഒക്ടോബർ ആറിന് രാവിലെ സ്വർണവില പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,09,280 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് ഉച്ചയോടെ വില വീണ്ടും 1,10,000ന് മുകളിൽ കടന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് സ്വർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക് പതിച്ചത്.
ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളുമാണ് സ്വർണവിലയിൽ പ്രധാനമായും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. യു.എസ് ഫെഡറൽ റിസർവിൻറെ സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന യോഗത്തിൻറെ മിനുട്സ് ഇന്ന് പുറത്തുവരും. പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് വർധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ യു.എസ് കേന്ദ്രബാങ്ക് പലിശനിരക്ക് ഉയർത്താൻ തയ്യാറാകുമോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മിനുട്സിൽ നിന്ന് വ്യക്തത ലഭിക്കും. അതിനാൽ നിക്ഷേപകർ കടുത്ത ജാഗ്രതയോടെയാണ് വിപണിയിൽ ഇടപെടുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ ഡോളർ ശക്തിയാർജിക്കുന്നതും യു.എസ് ട്രഷറി ബോണ്ട് യീൽഡ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളും എണ്ണവിലയും വിപണിയിലെ മറ്റൊരു നിർണായക ഘടകമാണ്. അമേരിക്ക-ഇറാൻ സംഘർഷവും സൗദി അറേബ്യ-ഹൂതി വിമതർ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടവും എണ്ണ വിപണിയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തിൽ ഈ വർഷം ജനുവരി 29നായിരുന്നു ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വർണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അന്ന് പവന് 1,31,160 രൂപയായിരുന്നു വില. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ 23നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടന്നത്.
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):
01: 1,15,080 (Morning)
01: 1,13,720 (After noon)
02: 1,11,480
03: 1,13,920
04: 1,14,880
05: 1,13,520
06: 1,13,520
07: 1,13,040
08: 1,13,920
09: 1,13,160
10: 1,14,040
11: 1,12,120
12: 1,14,040
13: 1,13,240
14: 1,13,000
15: 1,12,320
16: 1,12,520
17: 1,12,080
18: 1,13,240
19: 1,14,280
20: 1,14,280
21: 1,14,160 (Morning)
21: 1,13,360 (After noon)
22: 1,13,480 (Morning)
22: 1,12,440 (After noon)
23: 1,13,080
24: 1,11,960
25: 1,12,080
26: 1,11,960
28: 1,10,120
28: 1,09,320
29: 1,09,120
30: 1,09,680
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