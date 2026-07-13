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    Market
    Posted On
    date_range 13 July 2026 10:12 AM IST
    Updated On
    date_range 13 July 2026 10:12 AM IST

    സ്വര്‍ണവിലയിൽ ഇടിവ് തുടരുന്നു

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    സ്വര്‍ണവിലയിൽ ഇടിവ് തുടരുന്നു
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    കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയിൽ ഇടിവ് തുടരുന്നു. പവന് 1,104രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,04, 800ലെത്തി. 13,100രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാമിന് ഇന്ന് രാവിലെയുള്ള വില. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പവന് 360 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,05,840 രൂപയായിലെത്തിയിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,230 രൂപയുമായിരുന്നു വില.

    ഈ മാസമാദ്യം 1,03,240 രൂപയായിരുന്നു പവന്‍വില. പിന്നീട് പല ദിവസങ്ങളായി 1,07,800 രൂപ വരെ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് ചെറിയ തോതിലുള്ള ഇടിവ് ഉണ്ടായത്.

    സ്വര്‍ണവില ഇതുവരെ

    ജൂലൈ 1: രാവിലെ -1,03,240

    -വൈകുന്നേരം -1,04,320

    ജൂലൈ 2: രാവിലെ -1,06,000

    -ഉച്ചക്ക് -1,05,440

    -വൈകുന്നേരം -1,06,800

    ജൂലൈ 3 -1,07,800

    ജൂലൈ 4 -1,07,600

    ജൂലൈ 5 -1,07,600

    ജൂലൈ 6 -1,07,520

    ജൂലൈ 7 -1,06,520

    ജൂലൈ 8 രാവിലെ -1,05,960

    -ഉച്ചക്ക് -1,04,960

    ജൂലൈ 9 രാവിലെ -1,05,040

    -ഉച്ചക്ക് -1,05,920

    ജൂലൈ 10 -1,06,200

    ജൂലൈ 13 രാവിലെ-1,04,800

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    TAGS:Gold RateGold MarketGold Price
    News Summary - Gold price drops again in Kerala
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