സ്വർണ വില പിടിവിട്ട് താഴോട്ട്, ഇന്നും കുത്തനെ കുറഞ്ഞു; രണ്ടുമാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്

സ്വർണ വില പിടിവിട്ട് താഴോട്ട്, ഇന്നും കുത്തനെ കുറഞ്ഞു; രണ്ടുമാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്text_fields
കൊച്ചി: തുടർച്ചയായി മൂന്നാം ദിവസവും സ്വർണ വില കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. രണ്ടുമാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വിപണനം നടക്കുന്നത്. പവന് 760 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,08,720 രൂപയും ഗ്രാമിന് 95 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13590 രൂപയുമാണ് വില.
ഇന്നലെ പവന് 280 രൂപയും ഗ്രാമിന് 35 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. പവന് 1,09,480 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13685 രൂപയുമായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ വില.
തിങ്കളാഴ്ച രണ്ടുതവണയാണ് വില കുറഞ്ഞത്. രാവിലെ ഗ്രാമിന് 40 രൂപയും പവന് 320 രൂപയും കുറഞ്ഞു. ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് പവന് 960 രൂപയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത്. ഒക്ടോബർ 11നാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പവന് 1, 11,040 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.
അതേസമയം, അന്താരാഷ്ട്രവിപണിയിൽ സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് ട്രോയ് ഔൺസിന് 12.33 ഡോളർ കൂടി. 4,165.84 ഡോളറാണ് ഇന്നത്തെ വില.
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520
10: 1, 11,040
12: 1,107,20 (രാവിലെ)
12: 1,09,760 (ഉച്ച)
13: 1,09,480
14: 1,08,720
സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):
01: 1,15,080 (Morning)
01: 1,13,720 (After noon)
02: 1,11,480
03: 1,13,920
04: 1,14,880
05: 1,13,520
06: 1,13,520
07: 1,13,040
08: 1,13,920
09: 1,13,160
10: 1,14,040
11: 1,12,120
12: 1,14,040
13: 1,13,240
14: 1,13,000
15: 1,12,320
16: 1,12,520
17: 1,12,080
18: 1,13,240
19: 1,14,280
20: 1,14,280
21: 1,14,160 (Morning)
21: 1,13,360 (After noon)
22: 1,13,480 (Morning)
22: 1,12,440 (After noon)
23: 1,13,080
24: 1,11,960
25: 1,12,080
26: 1,11,960
28: 1,10,120
28: 1,09,320
29: 1,09,120
30: 1,09,680
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