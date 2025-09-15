Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Market
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 10:17 AM IST

    പൊന്നേ... ഇതെന്തുപോക്കാ!

    പൊന്നേ... ഇതെന്തുപോക്കാ!
    സ്വർണവില റോക്കറ്റ്​ വേഗത്തിൽ കുതിക്കുന്നത്​ കണ്ട്​ സാധാരണക്കാരും സമ്പന്നരും ഒന്നുപോലെ നെഞ്ചിൽ കൈവെച്ച്​ ‘എന്‍റെ പൊന്നേ’ എന്ന്​ നിലവിളിച്ചുപോകുന്നു. പണ്ടൊക്കെ പത്തും ഇരുപതും വർഷംകൊണ്ടാണ്​ പവന്​ ആയിരവും രണ്ടായിരവും കൂടിയിരുന്നതെങ്കിൽ പതിനായിരങ്ങൾ കൂടാൻ ആഴ്ചകളുടെ കാത്തിരിപ്പ്​ മതി.

    ഇന്ന്​ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ നിക്ഷേപം സ്വർണമാണെന്ന്​ പറയാം. സ്വർണം കേവലം ആഭരണമല്ല, എക്കാലത്തേക്കുമുള്ള സമ്പാദ്യംകൂടിയാണ്. നാൾക്കുനാൾ മൂല്യം കൂടുന്നതിനാൽ സ്വർണം എന്ത്​ വിലക്ക്​ വാങ്ങിയാലും നഷ്ടമില്ലെന്നത്​ പൊതുവെ അംഗീകരിക്കുന്ന യാഥാർഥ്യമാണ്​.

    ഈ മാസം ഒമ്പതിന്​ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഗ്രാം വില 10,000വും പവൻ വില 80,000വും കടന്നു. ഒറ്റയടിക്ക്​ ഗ്രാമിന്​ 125 രൂപയും പവന്​ ആയിരം രൂപയും വർധിച്ചപ്പോഴാണ്​ വിലയിൽ യഥാക്രമം 10,110 രൂപയും 80,880 രൂപയും എന്ന റെക്കോഡ്​ പിറന്നത്​. ഇതോടെ ഒരു കിലോ 24 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ബാങ്ക് നിരക്ക് 1.15 കോടി കടന്നു​. ആഗസ്റ്റ്​ 22ന്​ ഗ്രാമിന്​ 9215 രൂപയും പവന്​ 73,720 രൂപയും ആയിരുന്നു. 19 ദിവസത്തിനിടെ മാത്രം യഥാക്രമം 895 രൂപയും 7160 രൂപയുമാണ്​ വർധിച്ചത്​.

    2022 ഡിസംബർ 29ന് ഗ്രാമിന്​ 5005 രൂപ, പവന്​ 40,040 രൂപ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു വില. അന്ന് രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഒരു ട്രോയ്​ ഔൺസ്​ (31.10 ഗ്രാം) സ്വർണത്തിന്​ 1811 ഡോളറും രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് 82.84ഉം ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ വില 3600 ഡോളറിന്​ മുകളിലാണ്​​.

    വിലക്കുതിപ്പിന്​ ശരവേഗം

    കാൽനൂറ്റാണ്ടിനിടെ പവന്​ വർധിച്ചത്​ 77,828 രൂപയാണ്​. 2000ത്തിൽ പവന്​ 3212 രൂപയും 2005ൽ 4550 രൂപയുമായിരുന്നു. ഈ അഞ്ച്​ വർഷംകൊണ്ട്​ ഗ്രാമിന്​ 167.25 രൂപയും പവന്​ 1338 രൂപയുമാണ്​​ വർധിച്ചത്​. എന്നാൽ, 2020നും 2025നും ഇടയിലുള്ള അഞ്ച്​ വർഷത്തിൽ വർധിച്ചതാകട്ടെ​ യഥാക്രമം 5022.50 രൂപയും 40,180 രൂപയും​.

    2005 ഒക്​ടോബറിൽ 5000 രൂപ കടന്ന പവൻ വില 25,000 രൂപ വർധിച്ച്​ 30,000ത്തിൽ എത്താൻ 2020 ജനുവരി വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ, അതിന്​ ശേഷം പവൻ വില അര ലക്ഷത്തിലധികം വർധിക്കാൻ അഞ്ചര​ വർഷമേ വേണ്ടിവന്നുള്ളൂ. 2000 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള 20 വർഷംകൊണ്ട്​ പവന്​ കൂടിയത്​ 28,788 രൂപയാണ്​.

    കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ മാത്രം വർധിച്ചതാകട്ടെ 27,600 രൂപ. ഇൗ വർഷം ജനുവരി ഒന്നിന്​ ഗ്രാമിന്​ 7,150 രൂപയും പവന്​ 57,200 രൂപയും ആയിരുന്നു. വെറും എട്ടര മാസംകൊണ്ട്​ യഥാക്രമം മൂവായിരം രൂപയോളവും 24,000 രൂപയോളവും വർധിച്ചു.

    എന്തുകൊണ്ട്​ ?

    സ്വർണവില എന്തുകൊണ്ട്​ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നു? രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വിലയുടെ കയറ്റിറക്കങ്ങൾ ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കും. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലെ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ സംഘർഷങ്ങൾ, ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച, അമേരിക്കയിലെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ...അങ്ങനെ സ്വർണവിലക്ക്​ പൊൻതിളക്കം നൽകുന്ന ഘടകങ്ങൾ പലതാണ്​.

    അടുത്തിടെ വില കുതിച്ചുകയറാനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണമായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്​ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് യു.എസ്​ തീരുവ നയമാണ്​. രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറക്കുമതി ചെലവ്​ കൂടിയതും ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വില ഉയർത്തി. അമേരിക്കയിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ്​ അടിസ്ഥാന പലിശനിരക്ക്​ കുറക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സംഘർഷാന്തരീക്ഷം ആഗോളതലത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന വിലയിൽ സ്വർണത്തിന്‍റെ പെരുമ വർധിപ്പിച്ചു.

    ഈ മാസം ചേരുന്ന ഫെഡറൽ റിസർവ്​ യോഗം പലിശനിരക്ക്​ അര ശതമാനം കുറക്കുമെന്ന്​ സൂചനയുണ്ട്​. അങ്ങനെവന്നാൽ അമേരിക്കൻ ബാങ്കുകളിലെയും യു.എസ്​ സർക്കാറിന്‍റെ കടപ്പത്രങ്ങളിലെയും നിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ആദായം കുറയും. ഇത്​ മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട്​ വൻകിട നിക്ഷേപകർ വൻതോതിൽ സ്വർണം വാങ്ങിക്കൂട്ടാൻ തുടങ്ങിയതോടെ വില പിടിത്തം വിടുകയായിരുന്നു. ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങിലെ നിക്ഷേപകർ ഇപ്പോഴും സ്വർണം വിറ്റൊഴിയാൻ മടിക്കുന്നതും വില കൂടാൻ കാരണമാണ്​.

    അമേരിക്കയിൽ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞതും സ്വർണത്തിൽ പണമിറക്കാൻ നിക്ഷേപകർക്ക്​ പ്രേരണയായി. വരുംദിവസങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വില ട്രോയ്​ ഔൺസിന് 4000 ഡോളറിൽ എത്തുമെന്നാണ്​ കണക്കുകൂട്ടൽ. നിലവിലെ മറ്റു​ സാഹചര്യങ്ങളും സ്വർണത്തിന്​ അനുകൂലമാണ്​. ഇത്​ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വർധന തുടരുമെന്നും പവൻ വില വൈകാതെ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ എത്തിയേക്കാമെന്നും പ്രവചനമുണ്ട്​.

    കേരളവും സ്വർണ വിപണിയും

    രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വിലക്ക്​ പുറമെ മുംബൈ വിപണി വില, സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകൾ ഈടാക്കുന്ന നിരക്ക്​, രൂപ-ഡോളർ വിനിമയ നിരക്ക്​ എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത്​​ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും സ്വർണ വ്യാപാരികളുടെ സംഘടനയാണ്​ വില തീരുമാനിക്കുന്നത്​. ഓൾ കേരള ഗോൾഡ്​ ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്‍റ്​സ്​ അസോസിയേഷൻ (എ.കെ.ജി.എസ്​.എം.എ) നിശ്ചയിക്കുന്ന വിലയാണ്​ സംസ്ഥാനത്ത്​ ഭൂരിഭാഗം വ്യാപാരികളും പിന്തുടരുന്നത്​.

    കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ കൈവശം 2000 ടണിലധികം സ്വർണം ഉള്ളതായാണ്​ കണക്ക്​. സംസ്ഥാനത്ത്​ 15 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ ആഭരണ നിർമാണ മേഖലയെ ആശ്രിച്ച്​ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്​. ഓണം മുതലുള്ള ആറ്​ മാസമാണ് സ്വർണ വിൽപനയിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സീസൺ. പകുതിയിൽ കൂടുതൽ വ്യാപാരവും ഈ വിവാഹ സീസണിലാണ്. ഒരു വർഷം ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വിൽപന നടക്കുന്നതായി വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു.

    നിലവിലെ വിലക്കയറ്റംമൂലം 35 മുതൽ 50 വരെ ശതമാനം വ്യാപാരം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്​. ദിവസവും വില കൂടുന്നതിനാൽ കുറയാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ കാത്തിരിക്കുന്നില്ല. മുൻകൂറായി ബുക്ക്​ ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയും കൂടിവരുകയാണ്​.

    മുമ്പ്​ 10​, 25, 50 പവൻ എന്ന കണക്കിലാണ്​ ഉപഭോക്താക്കൾ സ്വർണം വാങ്ങിയിരുന്നത്​. ഇപ്പോൾ ഇത്​ മാറ്റി 10​ ലക്ഷം രൂപക്ക്​, 25 ലക്ഷത്തിന്​, 50 ലക്ഷത്തിന്​ എന്ന രീതിയിലായിട്ടുണ്ട്​. വിലക്കയറ്റത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു അനന്തരഫലം തൂക്കവും കാരറ്റും കുറഞ്ഞ ആഭരണങ്ങൾക്കും വെള്ളിക്കും പ്രിയമേറി എന്നതാണ്​.

    ഒരു ഗ്രാം മാലക്കും അര ഗ്രാം മോതിരത്തിനും ഇപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണെന്ന്​ വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. ഈ വർഷം ജനുവരി ഒന്നിന്​ ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക്​ 93 രൂപയായിരുന്നത്​ ഇപ്പോൾ 135 രൂപ കടന്നു​. എങ്കിലും വെള്ളി ആഭരണ വിൽപന കൂടുകയാണ്​. 91.67 ശതമാനമാണ്​ 22 കാരറ്റ്​ സ്വർണത്തിന്‍റെ പരിശുദ്ധി. 18 കാരറ്റിന്‍റേത്​ 75 ശതമാനവും. വില കൂടിയതോടെ ആവശ്യക്കാർക്ക്​ 18 കാരറ്റാണെങ്കിലും മതി എന്നായിട്ടുണ്ട്​. 18 കാരറ്റിന്​ ജനുവരി ഒന്നിന്​ 5905 രൂപയായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത്​ ഇപ്പോൾ 8300ന്​ മുകളിലാണെന്നും ഓർക്കണം.

    പവൻ വില പോയ വർഷങ്ങളിൽ

    (രൂപയിൽ)

    1925: 13.75

    1940: 26.77

    1950: 72.75

    1970: 135.30

    1980: 975

    1995: 3432

    2000: 3212

    2010: 12,280

    2015: 19,760

    2020: 32,000

    2023: 44,000

    2024: 50, 000

    സ്വർണ വിലയിലെ നാഴികക്കല്ലുകൾ

    (ബ്രാക്കറ്റിൽ പവൻ വില)

    2005 ഒക്​ടോബർ 10 5000 (5040)

    2008 ഒക്​ടോബർ 9 10,000 (10,200)

    2010 നവംബർ 8 15,000 (15,000)

    2011 ആഗസ്റ്റ്​ 19 20,000 (20,520)

    2019 ഫെബ്രുവരി 20 25,000 (25,160)

    2020 ജനുവരി 6 30,000 (30,200)

    2020 മേയ്​ 18 35,000 (35,040)

    2020 ജൂലൈ 31 40,000 (40,000)

    2023 ഏപ്രിൽ 5 45,000 (45,000)

    2024 മാർച്ച്​ 29 50,000 (50,400)

    2024 മേയ്​ 20 55,000 (55,120)

    2025 ജനുവരി 21 60,000 (60,200)

    2025 മാർച്ച്​ 14 65,000 (65,840)

    2025 ഏപ്രിൽ 12 70,000 (70,160)

    2025 ആഗസ്റ്റ്​ 6 75,000 (75,040)

    2025 സെപ്റ്റംബർ 9 80,000 (80,880)

