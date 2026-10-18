മോദി പറഞ്ഞത് ജനം കേട്ടോ? സ്വർണം ആർക്കും വേണ്ടേ? കഴിഞ്ഞമാസം ഇറക്കുമതി കുത്തനെ കുറഞ്ഞു; റീസൈക്ലിങ് കൂടിയെന്ന് വ്യാപാരികൾ

മോദി പറഞ്ഞത് ജനം കേട്ടോ? സ്വർണം ആർക്കും വേണ്ടേ? കഴിഞ്ഞമാസം ഇറക്കുമതി കുത്തനെ കുറഞ്ഞു; റീസൈക്ലിങ് കൂടിയെന്ന് വ്യാപാരികൾtext_fields
കൊച്ചി: സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആഹ്വാനം വിപണിയെ സ്വാധീനിച്ചതായി വിപണി നിരീക്ഷകർ. സെപ്റ്റംബർ മാസം രാജ്യത്തെ സ്വർണ ഇറക്കുമതി 81.27 ശതമാനം കുറഞ്ഞതോടെയാണ് ഈ നിരീക്ഷണം. ഇറക്കുമതി തീരുവ 6 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 15 ശതമാനമായി ഉയർത്തിയതും ഇറക്കുമതി കുറയുന്നതിൽ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്.
എന്നാൽ, സ്വർണ ഇറക്കുമതിയിൽ വൻ ഇടിവുണ്ടായെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ ഉപഭോഗം കുറഞ്ഞുവെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വിപണിയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന വശം കൂടി പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് സ്വർണവ്യാപാരികൾ പറയുന്നത്. വീടുകളിലും ലോക്കറുകളിലും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പഴയ സ്വർണം ആഭരണ വ്യാപാരത്തിലൂടെയും കൈമാറ്റത്തിലൂടെയും റീസൈക്ലിങ്ങിലൂടെയും വീണ്ടും വിപണിയിലെത്തുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ പുതിയ സ്വർണത്തിന്റെ ഇറക്കുമതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് മാത്രം കണക്കിലെടുത്ത് രാജ്യത്തെ സ്വർണ ഉപഭോഗം വിലയിരുത്തുന്നത് പൂർണമായ ചിത്രം നൽകില്ലെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്.
സെപ്റ്റംബറിൽ ഇറക്കുമതി കുറഞ്ഞത് 81.27 ശതമാനം
കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണ ഇറക്കുമതി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 81.27 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 180 കോടി ഡോളറായി. 2026 ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ ആറുമാസത്തിൽ ഇറക്കുമതി മൂല്യം 27.32 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 1927 കോടി ഡോളറിലെത്തി.
എന്നാൽ ഈ കണക്കുകൾ ഇറക്കുമതിയുടെ മൂല്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ അളവ്, ആഭ്യന്തര റീസൈക്ലിങ് വഴി ലഭിക്കുന്ന സ്വർണം, ഉപഭോക്താക്കൾ വാങ്ങുന്ന ആഭരണങ്ങളുടെ അളവ് എന്നിവ പ്രത്യേകം പരിശോധിച്ചാലേ ഉപഭോഗത്തിലെ മാറ്റം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ.
പഴയ സ്വർണം: ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിതരണത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം
ലോക ഗോൾഡ് കൗൺസിലിന്റെ 2022-ലെ ഇന്ത്യാ വിപണി പഠനമനുസരിച്ച്, മുൻ അഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം സ്വർണ വിതരണത്തിന്റെ ശരാശരി 11 ശതമാനം പഴയ സ്വർണത്തിന്റെ റീസൈക്ലിങ്ങിലൂടെയാണ് ലഭിച്ചത്. അതായത്, ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ഇതിനകം നിലനിൽക്കുന്ന സ്വർണം വീണ്ടും ഉപയോഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വർണ വിതരണ സംവിധാനത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ്.
പഴയ ആഭരണങ്ങൾ വിൽക്കുക, പുതിയ ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പഴയ സ്വർണം കൈമാറുക, പഴയ ആഭരണങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിച്ച് സ്വർണം വീണ്ടെടുക്കുക തുടങ്ങിയ വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത്. പഴയ സ്വർണം ശുദ്ധീകരിച്ച് ബുള്ളിയനായോ പുതിയ ആഭരണങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുവായോ ഉപയോഗിക്കാം.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഉപഭോക്താവ് പഴയ ആഭരണം വിറ്റ് അതിന്റെ മൂല്യം ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ ആഭരണം വാങ്ങുന്നുവെന്ന് കരുതുക. ആ ഇടപാടിൽ പുതിയ സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം കുറയാം. അതുപോലെ, പഴയ സ്വർണം ശുദ്ധീകരിച്ച് ആഭരണ നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതും പുതിയ സ്വർണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയുടെ ഒരു ഭാഗം നിറവേറ്റും. എന്നാൽ പഴയ സ്വർണം കൈമാറി പുതിയ ആഭരണം വാങ്ങുന്ന എല്ലാ ഇടപാടുകളും റീസൈക്ലിങ് കണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടണമെന്നില്ല.
സ്വർണം വാങ്ങുന്നില്ലെന്നല്ല; വാങ്ങുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം
സ്വർണവില ഉയരുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾ വാങ്ങുന്ന ആഭരണത്തിന്റെ തൂക്കം കുറയ്ക്കുകയോ കുറഞ്ഞ കാരറ്റിലുള്ള ആഭരണങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയോ പഴയ സ്വർണം കൈമാറി പുതിയ ആഭരണം വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാം. വിവാഹം, ഉത്സവങ്ങൾ, കുടുംബാവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സ്വർണ വാങ്ങലുകൾ തുടരുമ്പോഴും ഓരോ ഇടപാടിലും വാങ്ങുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ അളവിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം.
ലോക ഗോൾഡ് കൗൺസിലിന്റെ 2026 രണ്ടാം പാദ ഇന്ത്യാ വിപണി വിലയിരുത്തലിലും ഉയർന്ന വിലയും നയപരമായ നടപടികളും സ്വർണ ആവശ്യകതയുടെ അളവിനെ ബാധിച്ചതായി വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം, ചെലവഴിച്ച തുക രണ്ടാം പാദത്തിൽ റെക്കോർഡ് നിലയിലെത്തിയതായും ആഭരണ ആവശ്യകത വിലസമ്മർദങ്ങൾക്കിടയിലും പിടിച്ചുനിന്നതായും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. അതിനാൽ ഉപഭോഗത്തിന്റെ അളവും സ്വർണം വാങ്ങാൻ ചെലവഴിക്കുന്ന പണവും ഒരേ രീതിയിൽ മാറണമെന്നില്ല.
റീസൈക്ലിങ് കൂടുമ്പോൾ ഇറക്കുമതി കുറയും
ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ ആവശ്യകതയുടെ വലിയൊരു പങ്ക് ഇറക്കുമതിയിലൂടെയാണ് നിറവേറ്റുന്നത്. അതോടൊപ്പം പഴയ സ്വർണത്തിന്റെ പുനരുപയോഗവും ആഭ്യന്തര വിതരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ആഭ്യന്തരമായി കൂടുതൽ പഴയ സ്വർണം ലഭിക്കുകയും അത് ശുദ്ധീകരിച്ച് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്താൽ പുതിയ സ്വർണത്തിന്റെ ഇറക്കുമതിയിലുള്ള ആശ്രിതത്വം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
എന്നാൽ റീസൈക്ലിങ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇറക്കുമതി അതേ അളവിൽ കുറയുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല. ആഭരണ ആവശ്യകത, നിക്ഷേപ ആവശ്യകത, സ്വർണവില, ആഭ്യന്തര ലഭ്യത, ശുദ്ധീകരണ ശേഷി, ഔദ്യോഗിക ഇറക്കുമതി എന്നിവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. 2026-ലെ വിലയിരുത്തലുകളിൽ ഉയർന്ന വിലയും ഇറക്കുമതി തീരുവ വർധനയും സ്വർണ ആവശ്യകതയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംഘടിത വ്യാപാര മേഖലയിലെ പങ്ക് പ്രധാനം
പഴയ സ്വർണം ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുകയും നിയമാനുസൃതമായി ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ശുദ്ധീകരണ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ സംഘടിത സ്വർണ വ്യാപാര മേഖലയ്ക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. പഴയ സ്വർണത്തിന്റെ പുനരുപയോഗം ആഭ്യന്തര വിഭവങ്ങളുടെ ഫലപ്രദമായ വിനിയോഗത്തിനും പുതിയ സ്വർണത്തിന്റെ ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും സഹായകരമാകാം.
അതേസമയം, ഈ മേഖലയിലെ എല്ലാ ഇടപാടുകളും ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളിൽ ഒരേ രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നതും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. പഴയ സ്വർണം ശേഖരിക്കുന്നതും കൈമാറുന്നതും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ലഭ്യമാകുമ്പോഴാണ് ഇറക്കുമതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റവും ആഭ്യന്തര വിതരണത്തിന്റെ പങ്കും കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക.
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