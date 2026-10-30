സ്വർണവില ഇന്ന് ഇടിഞ്ഞു! നാലുമാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്; വെള്ളിവിലയും താഴോട്ട്

സ്വർണവില ഇന്ന് ഇടിഞ്ഞു! നാലുമാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്; വെള്ളിവിലയും താഴോട്ട്text_fields
കൊച്ചി: വൻ ഇടിവിൽനിന്ന് വർധനവിന്റെ സൂചനകൾ കാണിച്ച സ്വർണവില ഇന്ന് വീണ്ടും കുത്തനെ താഴോട്ട്. നാലുമാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലേക്കാണ് ഇന്ന് സ്വർണവില പതിച്ചത്. പവന് 1,240 രൂപയും ഗ്രാമിന് 155 രൂപയും കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ യഥാക്രമം 1,04,320 രൂപയും 13040 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്. ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയാണിത്.
ഈ മാസം വൻ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നലെ മാറ്റമണ്ടോയിരുന്നില്ല. ബുധനാഴ്ച ഗ്രാമിന് 60രൂപ വർധിച്ച് 13,195ഉം പവന് 480 കൂടി 1,05,560 രൂപയുമായിരുന്നു. ഇന്നലെയും അതേ വില തുടർന്നു.
ഒക്ടോബർ 23നാണ് സ്വർണം ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കായ പവന് 1,04,480 രൂപയിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് തിരിച്ച് കയറാൻ തുടങ്ങി. ചൊവ്വാഴ്ച പവന് 400 രൂപയും ഗ്രാമിന് 50 രൂപയും കൂടിയിരുന്നു. പവന് 1,05,080 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13,135 രൂപയുമായിരുന്നു വില.
ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് പവന് 1,09,440 രൂപയായിരുന്നു വില. പത്തിനും 11നും 1,11,040 രൂപയിലെത്തി മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ, പിന്നാലെ വില ഇടിയാൻ തുടങ്ങി. ഒക്ടോബർ 23ന് പവന് 1,04,480 രൂപയായി കുറഞ്ഞു.
വെള്ളിവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപ കുറഞ്ഞ് 210 രൂപയാണ് വില.
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520
10: 1, 11,040
12: 1,107,20 (രാവിലെ)
12: 1,09,760 (ഉച്ച)
13: 1,09,480
14: 1,08,720
15: 1,08,120
16: 1,08,120
17. 1,08,280
18. 1,08,280
19: 1,08,560
19: 1,07,920 (രാവിലെ)
19: 1,07,120 (ഉച്ച)
20: 1,07,120
21: 1,07,120
22: 1,05,880
23: 1,04,480
24: 1,04,480
25: 1,04,680
26: 1,04,680
27: 1,05,080
28: 1,05,560
29: 1,05,560
30: 1,04,320
സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):
01: 1,15,080 (Morning)
01: 1,13,720 (After noon)
02: 1,11,480
03: 1,13,920
04: 1,14,880
05: 1,13,520
06: 1,13,520
07: 1,13,040
08: 1,13,920
09: 1,13,160
10: 1,14,040
11: 1,12,120
12: 1,14,040
13: 1,13,240
14: 1,13,000
15: 1,12,320
16: 1,12,520
17: 1,12,080
18: 1,13,240
19: 1,14,280
20: 1,14,280
21: 1,14,160 (Morning)
21: 1,13,360 (After noon)
22: 1,13,480 (Morning)
22: 1,12,440 (After noon)
23: 1,13,080
24: 1,11,960
25: 1,12,080
26: 1,11,960
28: 1,10,120
28: 1,09,320
29: 1,09,120
30: 1,09,680