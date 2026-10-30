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Madhyamam
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    സ്വർണവില ഇന്ന് ഇടിഞ്ഞു! നാലുമാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്; വെള്ളിവിലയും താഴോട്ട്

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    കൊച്ചി: വൻ ഇടിവിൽനിന്ന് വർധനവിന്റെ സൂചനകൾ കാണിച്ച സ്വർണവില ഇന്ന് വീണ്ടും കുത്തനെ ​താഴോട്ട്. നാലുമാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലേക്കാണ് ഇന്ന് സ്വർണവില പതിച്ചത്. പവന് 1,240 രൂപയും ഗ്രാമിന് 155 രൂപയും കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ യഥാക്രമം 1,04,320 രൂപയും 13040 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്. ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയാണിത്.

    ഈ മാസം വൻ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നലെ മാറ്റമണ്ടോയിരുന്നില്ല. ബുധനാഴ്ച ഗ്രാമിന് 60രൂപ വർധിച്ച് 13,195ഉം പവന് 480 കൂടി 1,05,560 രൂപയുമായിരുന്നു. ഇന്നലെയും അതേ വില തുടർന്നു.

    ഒക്ടോബർ 23നാണ് സ്വർണം ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കായ പവന് 1,04,480 രൂപയിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് തിരിച്ച് കയറാൻ തുടങ്ങി. ചൊവ്വാഴ്ച പവന് 400 രൂപയും ഗ്രാമിന് 50 രൂപയും കൂടിയിരുന്നു. പവന് 1,05,080 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13,135 രൂപയുമായിരുന്നു വില.

    ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് പവന് 1,09,440 രൂപയായിരുന്നു വില. പത്തിനും 11നും 1,11,040 രൂപയിലെത്തി മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ, പിന്നാലെ വില ഇടിയാൻ തുടങ്ങി. ഒക്ടോബർ 23ന് പവന് 1,04,480 രൂപയായി കുറഞ്ഞു.

    വെള്ളിവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപ കുറഞ്ഞ് 210 രൂപയാണ് വില.

    ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,09,440

    02: 1,10,200

    03: 1,09,400

    04: 1,09,400

    05: 1,09,400

    06: 1,09,280

    07: 1,09,680

    8: 109680

    9: 1,10,520

    10: 1, 11,040

    12: 1,107,20 (രാവിലെ)

    12: 1,09,760 (ഉച്ച)

    13: 1,09,480

    14: 1,08,720

    15: 1,08,120

    16: 1,08,120

    17. 1,08,280

    18. 1,08,280

    19: 1,08,560

    19: 1,07,920 (രാവിലെ)

    19: 1,07,120 (ഉച്ച)

    20: 1,07,120

    21: 1,07,120

    22: 1,05,880

    23: 1,04,480

    24: 1,04,480

    25: 1,04,680

    26: 1,04,680

    27: 1,05,080

    28: 1,05,560

    29: 1,05,560

    30: 1,04,320

    സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):

    01: 1,15,080 (Morning)

    01: 1,13,720 (After noon)

    02: 1,11,480

    03: 1,13,920

    04: 1,14,880

    05: 1,13,520

    06: 1,13,520

    07: 1,13,040

    08: 1,13,920

    09: 1,13,160

    10: 1,14,040

    11: 1,12,120

    12: 1,14,040

    13: 1,13,240

    14: 1,13,000

    15: 1,12,320

    16: 1,12,520

    17: 1,12,080

    18: 1,13,240

    19: 1,14,280

    20: 1,14,280

    21: 1,14,160 (Morning)

    21: 1,13,360 (After noon)

    22: 1,13,480 (Morning)

    22: 1,12,440 (After noon)

    23: 1,13,080

    24: 1,11,960

    25: 1,12,080

    26: 1,11,960

    28: 1,10,120

    28: 1,09,320

    29: 1,09,120

    30: 1,09,680

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    News Summary - Gold hits 4-month low today; silver also falls
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