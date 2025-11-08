കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ലtext_fields
കൊച്ചി: കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില 11,185 രൂപയായി തുടരും. പവന്റെ വില 89,480 രൂപയിലും തുടരും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണവിലയിൽ ഗ്രാമിന് 50 രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. പവന്റെ വില 400 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. റെക്കോഡ് നിരക്കിലേക്ക് എത്തിയ ശേഷം വിലകുറയുന്ന ട്രെൻഡാണ് ഇപ്പോൾ പ്രകടമാവുന്നത്.
അതേസമയം, ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണവില ഉയരുകയാണ്. സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് നിരക്ക് 0.7 ശതമാനമാണ് ഉയർന്നത്. 4,005.21 ഡോളറായാണ് വില ഉയർന്നത്. യു.എസ് ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ നിരക്കും ഉയർന്നിരുന്നു. 0.5 ശതമാനം നേട്ടമാണ് ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ നിരക്കിലുണ്ടായത്. ഔൺസിന് 4,009.80 ഡോളറായാണ് വില ഉയർന്നത്. ഡോളർ ഇൻഡക്സിലുണ്ടാവുന്ന ഇടിവാണ് ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള വിപണികളിൽ സ്വർണവില കുറക്കുന്നതിനിടയാക്കുന്നത്.
ആഗോളവിപണിയിൽ വെള്ളിയുടെ വിലയും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. സ്പോട്ട് സിൽവർ വില 0.9 ശതമാനം ഉയർന്ന് ഔൺസിന് 48.31 ഡോളറായി. പ്ലാറ്റിനം വില 0.1 ശതമാനം ഉയർന്ന് 1,543.00 ഡോളറിലെത്തി. പല്ലേഡിയം വില 1.5 ശതമാനം ഉയർന്ന് 1,395.49 ഡോളറിലേക്ക് എത്തി. മൂന്ന് ലോഹങ്ങളും ഈ ആഴ്ചയിൽ നഷ്ടത്തോടെയാണ് വ്യാപാരം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
യു.എസ് അടച്ചുപൂട്ടൽ തന്നെയാവും വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുക. ഇതിനൊപ്പം പലിശനിരക്ക് സംബന്ധിച്ച് ഫെഡറൽ റിസർവിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന അറിയിപ്പുകളും വിലയെ സ്വാധീനിക്കും. യു.എസ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചില നിർണായക കണക്കുകളും അടുത്തയാഴ്ച പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
