    23 Sept 2025 9:52 AM IST
    23 Sept 2025 10:06 AM IST

    83,000 കടന്ന് സ്വർണം; മഞ്ഞലോഹത്തിന് വൻ വില വർധന, വീണ്ടും റെക്കോഡിട്ടു

    ​കൊച്ചി: കേരളത്തിൽ സ്വർണവില വീണ്ടും റെക്കോഡിട്ടു. ഇന്ന് 83,000 രൂപക്ക് മുകളിലാണ് . ഗ്രാമിന് 115 രൂപയുടെ വർധനയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില 10,480 രൂപയായി വർധിച്ചു. പവന് 920 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. പവന്റെ വില 83,000 കടന്ന് 83,840 രൂപയായി. ആഗോള വിപണിയിലും സ്വർണവില റെക്കോഡിലാണ്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില ഗ്രാമിന് 8615 രൂപയായി ഉയർന്നു.

    സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് വില 3,743.39 ഡോളറായാണ് ഉയർന്നത്. റെക്കോഡായ 3,759 ഡോളറായി ഉയർന്നതിന് ശേഷം വിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. യു.എസ് ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ നിരക്ക് 0.1 ശതമാനം ഉയർന്ന് 3,779 ഡോളറായി. ഫെഡറൽ റിസർവ് വായ്പ പലിശനിരക്ക് കുറക്കാനുള്ള സാധ്യതയും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് തവണ സ്വർണത്തിന്റെ വില വർധിച്ചിരുന്നു. രാവിലെ 340 രൂപ വർധിച്ച് പവന്റെ വില 82,560ലെത്തി സർവകാല റെക്കോഡിലെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചക്കു ശേഷവും സ്വർണവില വർധിച്ചു. ഗ്രാമിന് 45 രൂപയുടെ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന്റെ വില 10,365 രൂപയായി വർധിച്ചു. പവന് 360 രൂപ വർധിച്ച് 82,920 രൂപയുമായി.

    അതേസമയം, ഡോളറിനെതിരെ രൂപ വൻ തകർച്ചയെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്. 18 പൈസ നഷ്ടമാണ് രൂപക്ക് ഇന്നുണ്ടായത്. 88.50ത്തിലാണ് രൂപ ഇന്ന് വ്യാപാരം തുടങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 88.32ലായിരുന്നു രൂപ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. എച്ച്-1ബി വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു.എസ് എടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഇന്ന് രൂപയുടെ മൂല്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനഘടകം.


