    28 Aug 2025 9:56 AM IST
    28 Aug 2025 9:56 AM IST

    സ്വർണവില ഉയർന്നു; ഓഹരി വിപണി നഷ്ടത്തോടെ വ്യാപാരം തുടങ്ങി

    കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന. ഗ്രാമിന 15 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. 9405 രൂപയായാണ് വർധിച്ചത്. പവന്റെ വില 120 രൂപ ഉയർന്ന് 75240 രൂപയായി. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില ഗ്രാമിന് 10 രൂപ ഉയർന്ന് 7720 രൂപയായി. 14 കാരറ്റിന്റെ വില 6010 രൂപയിൽ തുടരുകയാണ്. ഒമ്പത് കാരറ്റിന്റെ വില 3880ൽ തുടരുകയാണ്. വെള്ളിവിലയിൽ മാറ്റമില്ല.

    ​ആഗോളവിപണിയിൽ സ്വർണവിലയിൽ സുസ്ഥിരമായി തുടരുകയാണ്. യു.എസ് ഇക്കണോമിക് ഡാറ്റക്കായി നിക്ഷേപകർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിലെ സ്വർണവിലയെ സ്വധീനിക്കും. ആഗോള വിപണിയിൽ സ്​പോട്ട് ഗോൾഡ് നിരക്ക് 3,390.27 ഡോളറിൽ തുടരുകയാണ്. യു.എസ് ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ നിരക്ക് 3447.40 ഡോളറിൽ തുടരുകയാണ്.

    ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണികൾ ഇന്ന് കനത്ത നഷ്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. ബോംബെ സൂചിക സെൻസെക്സ് 700 പോയിന്റ് ഇടിഞ്ഞ് 80,107.19ലെത്തി. നിഫ്റ്റി 24,514 പോയിന്റിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു. ബി.എസ്.ഇ സ്മാൾക്യാപ്, മിഡ്ക്യാപ് ഇൻഡക്സുകൾ ഒരു ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു. ബി.എസ്.ഇയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ വിപണിമൂല്യം 445 ലക്ഷം കോടിയായി ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. 449 ലക്ഷം കോടിയിൽ നിന്നാണ് 445 ലക്ഷം കോടിയായാണ് ഇടിഞ്ഞത്. നാല് ലക്ഷം കോടിയുടെ ഇടിവാണുണ്ടായത്.

    സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ചത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം പവൻ വില 75,000 രൂപ കടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ വർധിച്ച് 9390 രൂപയിലാണ് കഴിഞ്ഞദിവസമെത്തിയത്. പവന് 280 വർധിച്ച് 75,120 രൂപയിലും എത്തി. യു.എസ് കേന്ദ്രബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനം ദിവസങ്ങളായി സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.

