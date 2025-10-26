Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Market
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 9:30 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 9:30 PM IST

    10ദിർഹമിന്‍റെ ടേസ്റ്റിഫുഡ്​ ഉൽപന്നം വാങ്ങുന്നവർക്ക്​ സമ്മാനം

    ഒന്നാം സമ്മാനം കാർ, മറ്റനവധി സമ്മാനങ്ങളും
    tasty food
    ദുബൈ: പ്രമുഖ ഭക്ഷ്യോൽപന്ന സ്ഥാപനമായ ടേസ്റ്റി ഫുഡിന്‍റെ ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക്​ കൈനിറയെ സമ്മാനങ്ങൾ. ഒക്​ടോബർ 8മുതൽ ഡിസംബർ 6വരെ 10ദിർഹമിന്‍റെ ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവരിൽ നിന്ന്​ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്കാണ്​ ‘ടേസ്റ്റി ത്രിൽ’ ഓഫറിന്‍റെ ഭാഗമായി സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ജെ.എ.സി ജെ.എസ്6 കാറാണ്​. രണ്ടാം സമ്മനമായി ഒരു വർഷത്തേക്ക്​ ഗ്രോസറി ഉൽപന്നങ്ങൾ ലഭിക്കും. മൂന്നാം സമ്മാനമായി അന്തായാഷ്ട്ര യാത്രാ പാക്കേജാണ്​ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്​.

    ഏത്​ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നിന്ന്​ ടേസ്റ്റി ഫുഡ്​ ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്കും നറുക്കെടുപ്പിൽ പ​ങ്കെടുക്കാം. സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്​ ചെക്​ഔട്ടിൽ വെച്ചോ കസ്റ്റമർ സർവീസ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന കൂപ്പണിലെ ക്യു.ആർ കോഡ്​ സ്കാൻ ചെയ്ത്​ ഉപഭോക്​താവിന്‍റെ വിവരങ്ങളും കൂപ്പൺ നമ്പറും നൽകുയാണ്​ വേണ്ടത്​.

    സ്കൂബ ഡൈവിങ്​ പാക്കേജുകൾ, ഫെറാറി വേൾഡ്​ ടിക്കറ്റുകൾ, സ്​കൈ ദുബൈയിലെ സ്​നോ ഫൺ ടിക്കറ്റുകൾ, അയാ യൂനിവേഴ്​സ്​ ടിക്കറ്റുകൾ, ബുർജ്​ ഖലീഫ, ദുബൈ ഫ്രെയിം, വി.ആർ പാർക്​ കോംമ്പോ ടിക്കറ്റുകൾ, ​ഐ.എം.ജി വേൾഡ്​, ദുബൈ ഫ്രെയിം, വി.ആർ പാർക്​ കോംബോ ടിക്കറ്റുകൾ, ഐ.എം.ജി വേൾഡ്​, ഫ്യൂചർ മ്യൂസിയം കോംബോ ടിക്കറ്റുകൾ എന്നിവയും ഉപഭോക്​താക്കൾക്ക്​ നൽകും. യു.എ.ഇയിൽ നിന്ന്​ വാങ്ങുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾക്​ മാത്രമാണ്​ സമ്മാനം നേടാൻ അവസരമുണ്ടാവുക. ഓഫർ മറ്റു നിബന്ധനകൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും.

    TAGS:Dubaitasty foodgulfnewsUAEfood production industry
