Madhyamam
    വിപണിയിൽ പൂമണം

    വിപണിയിൽ പൂമണം
    സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ടെ പൂ​ക്കാ​ല​മാ​യ ചി​ങ്ങ​മാ​സ​ത്തി​ലെ ഓ​ണ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ന്‍ പൂ​വി​പ​ണി ഒ​രു​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​വ​ണ വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര്‍ക്കും ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്കും. അ​ത്തം​മു​ത​ല്‍ പൊ​ന്നോ​ണം വ​രെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പൂ​വി​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന പൂ​ക്ക​ളെ​യാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ലെ ബം​ഗ​ളൂ​രു, ഹോ​സൂ​ര്‍, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ നി​ല​ക്കോ​ട്ട, സേ​ലം, ദി​ണ്ടി​ഗ​ല്‍, മ​ധു​ര, തേ​നി, കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ര്‍, സ​ത്യ​മം​ഗ​ലം, ഗു​ണ്ട​ല്‍പേ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പൂ​ക്ക​ൾ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി, മു​ല്ല, അ​ര​ളി, ജ​മ​ന്തി, റോ​സ്, ജ​റ​പ​റ, വാ​ടാ​മ​ല്ലി, ചെ​ത്തി, തു​ള​സി, താ​മ​ര തു​ട​ങ്ങി വ്യ​ത്യ​സ്ത നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള പൂ​ക്ക​ൾ വി​ൽ​പ​ന​ക്ക്​ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഏ​റി​യ​തോ​ടെ എ​ല്ലാ​യി​നം പൂ​ക്ക​ളു​ടെ​യും വി​ല​യും വ​ർ​ധി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി.

    അ​ത്തം മു​ത​ൽ തി​രു​വോ​ണം​വ​രെ പൂ​വി​ല കു​ത്ത​നെ ഉ​യ​രും. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി കി​ലോ​ക്ക് (മ​ഞ്ഞ, ഓ​റ​ഞ്ച്) 120 മു​ത​ൽ 200 രൂ​പ വ​രെ വി​ല​വ​രും. മു​ല്ല​പ്പൂ​വ് മു​ഴ​ത്തി​ന് 70 മു​ത​ൽ 180 വ​രെ​യാ​ണ്.

    റോ​സ് ഇ​ത​ളു​ക​ൾ, വെ​ള്ള-​മ​ഞ്ഞ ജ​മ​ന്തി​ക​ൾ, അ​ര​ളി, ചെ​ത്തി എ​ന്നി​വ​ക്കും വി​ല​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യി കു​റ​വി​ല്ല. കാ​ല​വ​സ്ഥ​വ്യ​തി​യാ​നം​മൂ​ലം പൂ​ക്ക​ളു​ടെ വ​ര​വ് കു​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് മൊ​ത്ത​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    മ​ഴ​യാ​യാ​ലും വെ​യി​ലാ​യാ​ലും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ പു​തു​നാ​മ്പ് ഉ​ണ​ര്‍ത്തു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മോ​ടി​കൂ​ട്ടാ​ൻ പൂ​വും പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളും ഒ​ഴി​ച്ചു​കൂ​ടാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​ണ്.

    ഈ​റ്റ​കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ച്ച പൂ​ക്കൂ​ട​ക​ളു​മാ​യി പാ​ട​ത്തും പ​റ​മ്പി​ലും പൂ​വ് പ​റി​ക്കാ​ൻ മ​ത്സ​രി​ച്ച്​ ഓ​ടി​ന​ട​ന്ന ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​ന്യ​മാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പൂ​ക്ക​ളം ഒ​രു​ക്കാ​ൻ മ​ല​യാ​ളി മ​റു​നാ​ട​ൻ പൂ​ക്ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. കാ​ക്ക​പ്പൂ​വും മു​ക്കു​റ്റി​യും കൊ​ങ്ങി​ണി​പ്പൂ​വും കോ​ളാ​മ്പി​യും ചെ​മ്പ​ര​ത്തി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​പ്പോ​ൾ ക​ണി​കാ​ണാ​ൻ കി​ട്ടാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​യി. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വേ​രു​റ​പ്പി​ച്ച അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന പൂ​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ അ​വ​സ​രം ശ​രി​ക്കും മു​ത​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    News Summary - flower market
