cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ ​‘തി​രി​ച്ച​ടി ചു​ങ്കം’ പ്ര​തി​ഭാ​സ​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട് ആ​ഗോ​ള സ​മ്പ​ദ് രം​ഗം ആ​ടി​യു​ല​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ണ്ണ വി​ല കു​ത്ത​നെ ഇ​ടി​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ ഗു​ണം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​തെ ‘ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത്’ കേ​ന്ദ്രം. പെ​ട്രോ​ളി​നും ഡീ​സ​ലി​നും ര​ണ്ടു​രൂ​പ വീ​തം എ​ക്സൈ​സ് തീ​രു​വ കൂ​ട്ടി​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​​ന്റെ കൊ​ള്ള. ഒ​പ്പം ഗാ​ർ​ഹി​ക പാ​ച​ക​വാ​ത​ക വി​ല 50 രൂ​പ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തീ​രു​വ കൂ​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും പെ​ട്രോ​ളി​ന്റെ​യും ഡീ​സ​ലി​​ന്റെ​യും ചി​ല്ല​റ വി​പ​ണി വി​ല​യി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​​​ന്റെ ന്യാ​യം. ആ​ഗോ​ള വ്യാ​പാ​ര യു​ദ്ധ​ത്തി​​​ന്റെ ഭീ​തി​യി​ൽ ക്രൂ​ഡ് ഓ​യി​ൽ വി​ല 2021ഏ​പ്രി​ലി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ. ബാ​ര​ലി​ന് 63.15 രൂ​പ​യാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ത്തെ വി​ല. ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്ക​ൽ തീ​രു​വ​യി​ലൂ​ടെ പെ​ട്രോ​ളി​നു​ള്ള എ​ക്സൈ​സ് തീ​രു​വ 11 ൽ​നി​ന്ന് 13 രൂ​പ​യാ​യും ഡീ​സ​ലി​​ന്റേ​ത് എ​ട്ട് രൂ​പ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 10 രൂ​പ​യും കൂ​ട്ടി. ഇ​തോ​ടെ പെ​ട്രോ​ളി​ന് കേ​ന്ദ്രം ചു​മ​ത്തു​ന്ന ആ​കെ നി​കു​തി 19.9 രൂ​പ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 21.9 രൂ​പ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ​തി​ൽ 1.40 രൂ​പ അ​ടി​സ്ഥാ​ന എ​ക്സൈ​സ് തീ​രു​വ​യും 13 രൂ​പ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ധി​ക എ​ക്സൈ​സ് തീ​രു​വ​യും 2.50 രൂ​പ കാ​ർ​ഷി​ക സെ​സും അ​ഞ്ച് രൂ​പ റോ​ഡ്, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ സെ​സു​മാ​ണ്. ഡീ​സ​ലി​​ന്റെ മൊ​ത്തം നി​കു​തി 15.80 രൂ​പ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 17.80 രൂ​പ​യാ​യും ഉ​യ​ർ​ന്നു. (1.80 രൂ​പ അ​ടി​സ്ഥാ​ന എ​ക്സൈ​സ് തീ​രു​വ, 10 രൂ​പ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ധി​ക എ​ക്സൈ​സ് തീ​രു​വ, നാ​ല് രൂ​പ കാ​ർ​ഷി​ക സെ​സ്, ര​ണ്ടു​രൂ​പ റോ​ഡ്, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ സെ​സ്). സൗ​ജ​ന്യ എ​ൽ.​പി.​ജി​ക്കാ​ർ​ക്കും വി​ല വ​ർ​ധ​ന പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി പാ​ച​ക വാ​ത​ക ക​ണ​ക്ഷ​ൻ ല​ഭി​ച്ച ഉ​ജ്ജ്വ​ല ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പൊ​തു​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നും വി​ല വ​ർ​ധ​ന ബാ​ധ​ക​മാ​യി​രി​ക്കും. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ 14.2 കി​ലോ​യു​ടെ സി​ലി​ണ്ട​റി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ നി​ല​വി​ലെ 503 രൂ​പ​ക്ക് പ​ക​രം 553 രൂ​പ ന​ൽ​ക​ണം. പൊ​തു​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ല 853 രൂ​പ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക നി​കു​തി നി​ര​ക്കു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വി​ല​യി​ൽ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കും. ഇ​ന്ത്യ പാ​ച​ക വാ​ത​ക വി​ല നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സൂ​ചി​ക​യാ​യ സൗ​ദി സി.​പി 2023 ജൂ​ലൈ​യി​ലെ ട​ണ്ണി​ന് 385 ഡോ​ള​റാ​യി​രു​ന്ന​ത് ഈ ​വ​ർ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ 629 ഡോ​ള​റാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​ണ് വി​ല ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ കാ​ര​ണമെന്ന് പെ​ട്രോ​ളി​യം മ​ന്ത്രി ഹ​ർ​ദീ​പ് സി​ങ് പു​രി വ്യക്തമാക്കി. സി​ലി​ണ്ട​റി​ന് 1,028.50 രൂ​പ​യാ​ണ് വേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും എ​ണ്ണ​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ന​ഷ്ടം സ​ഹി​ച്ച് വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​തെ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നുവെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഖ​ജ​നാ​വി​ലേ​ക്ക് 32,000 കോ​ടി രാ​ജ്യ​ത്ത് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 16,000 കോ​ടി ലി​റ്റ​ർ പെ​ട്രോ​ളും ഡീ​സ​ലു​മാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു​രൂ​പ എ​ക്സൈ​സ് തീ​രു​വ കൂ​ട്ടി​യ​തി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഖ​ജ​നാ​വി​ലേ​ക്ക് 32,000 കോ​ടി രൂ​പ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

News Summary -

Even though oil prices fell, the Centre took the benefit; Rs 32,000 crore went to the exchequer