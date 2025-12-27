Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightMarketchevron_rightആഘോഷം കൊഴുപ്പിക്കാൻ...
    Market
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 8:50 AM IST

    ആഘോഷം കൊഴുപ്പിക്കാൻ പ്രിയം നാടൻ പൂവൻകോഴികളോട്

    Listen to this Article

    കോ​ട്ട​യം: ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ൽ​സ​ര വി​പ​ണി​യി​ൽ ഏ​റെ പ്രി​യം നാ​ട​ൻ പൂ​വ​ൻ കോ​ഴി​ക്ക്. വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ നാ​ട​ൻ പൂ​വ​ൻ​കോ​ഴി​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്​ കോ​ഴി ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യി. മോ​ഹ​വി​ല​യാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രു​ള്ള​ത്​ ക​രിം​പൂ​വ​ൻ കോ​ഴി​ക്കാ​ണ്.

    ഏ​റെ പ്ര​തി​സ​ന്​​ധി​ക​ൾ നേ​രി​ട്ട്​ നാ​ട​ൻ കോ​ഴി വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ശു​ഭ​ക​ര​മാ​യ വാ​ർ​ത്ത​യാ​ണ്​ വി​പ​ണി​യി​ലെ ഡി​മാ​ന്‍റ്. കു​റു​ക്ക​ൻ, കു​റു​ന​രി, തെ​രു​വു​നാ​യ, കീ​രീ, മ​ര​പ്പ​ട്ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ ശ​ല്യ​വും പ​ക്ഷി​പ്പ​നി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹാ​ച്ച​റി​ക​ൾ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം അ​ട​ച്ചി​ട്ട​തും പൂ​വ​ൻ കോ​ഴി​ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത കു​റ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ കോ​ഴി​വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ വി​പ​ണി​ക്ക്​ പു​തി​യ ഊ​ർ​ജം പ​ക​ർ​ന്നാ​ണ്​ നാ​ട​ൻ പൂ​വ​ൻ​കോ​ഴി​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കോ​ഴി​ക​ൾ​ക്ക്​ നാ​ട​ൻ കോ​ഴി​യേ​ക്കാ​ൾ വി​ല​ക്കു​റ​വാ​ണ്. കോ​ഴി​ഫാ​മു​ക​ളി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഇ​റ​ച്ചി​ക്കോ​ഴി​യേ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ തു​ക ന​ൽ​കി​യാ​ണ്​ ആ​ളു​ക​ൾ നാ​ട​ൻ​കോ​ഴി വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. കോ​ഴി​ക​ളെ നേ​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന പെ​രു​ന്നാ​ളു​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​ൽ​സ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കാ​ല​മാ​ണ്​ വ​രും നാ​ളു​ക​ൾ. ആ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും വി​ല ഉ​യ​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ നേ​താ​വ്​ എ​ബി ഐ​പ്പ് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​വ​ശ്യം വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ നാ​ട​ൻ കോ​ഴി​ക​ളെ വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഠി​ന യ​ത്ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ കോ​ഴി​ക​ർ​ഷ​ക​ർ.

    TAGS:FoodscelebrationsroostersKottayam
    News Summary - Demand for native roosters for celebration
