7% കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് ശേഷം ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് വില 106 ഡോളറായി കുറഞ്ഞു

7% കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് ശേഷം ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് വില 106 ഡോളറായി കുറഞ്ഞുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കാൻ യു.എസും ഇറാനും ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള കരാർ പരിഗണിക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് പിന്നാലെ എണ്ണ വിലയിൽ ഇടിവ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സെഷനുകളിലായി 7 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്ന ശേഷം ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ബാരലിന് 106 ഡോളറിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു, വെസ്റ്റ് ടെക്സാസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വില 94 ഡോളറിന് താഴെയെത്തി.
യു.എസ്-ഇറാൻ സംഘർഷം ഏഴാം മാസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എണ്ണ വിപണി വളരെ അസ്ഥിരമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. യുദ്ധത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലുകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എണ്ണ വിതരണം മെച്ചപ്പെടുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ, ഡീസൽ കയറ്റുമതിയിൽ യു.എസ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന ഊഹാപോഹങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം വിലയിൽ വൻ ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് വില 70 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്ന് തന്നെ തുടരുകയാണ്. ഇത് പണപ്പെരുപ്പ സമ്മർദ്ദം വർധിപ്പിക്കുന്നു.
ലഭ്യമായ ക്രൂഡ് ഓയിലിനായുള്ള ആവശ്യകത എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട്, യു.എസിലെ പ്രധാന സംഭരണ കേന്ദ്രമായ ഒക്ലഹോമയിലെ കുഷിംഗിൽ ഉടനടിയുള്ള ബാരലുകൾക്ക് വ്യാപാരികൾ റെക്കോർഡ് പ്രീമിയം നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പിൽ, ഡേറ്റഡ് ബ്രെൻ്റ് ഫ്യൂച്ചറുകളേക്കാൾ ഉയർന്ന പ്രീമിയത്തിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
അതേസമയം,സംഘർഷം പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. യാൻബു, തായിഫ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന മിസൈലുകൾ സൗദി അറേബ്യ തടഞ്ഞു, കൂടാതെ ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതർ രാജ്യത്തിനെതിരെ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. സൗദിയിലെ ഊർജ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഫ്രാൻസ് സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കുമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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